Dostál ve finále mixu se snoubenkou Paloudovou: Klouže nám to krásně

Než se pustí do společné plavby životem, Dostál s Paloudovou si to vyzkouší na mistrovství světa. V Samarkandu jsou od neděle a na zdejší vlnami zmítané trati si už vyzkoušeli pár tréninků.

„Zatím to jede rychleji než na singlu, což je kritické pro dobré umístění,“ pochvaluje si Dostál. „Anežce to občas ujede, ale když se hezky trefí, po vodě nám to klouže krásně.“

Spolu už se dvakrát projeli na vodáckém maratonu, vloni při cestě z Vyššího Brodu do Českého Krumlova dokonce předjeli posádku, v níž jel prezident Petr Pavel.

„Anežka kormidluje, a když někoho předjíždíme, tak křičí, jestli zprava, zleva, ať nám uhnou. Když jsme předjížděli prezidentskou posádku, tak zakřičela: Zprava! Tak se uhnuli a pustili nás do jezu dřív. Je to ženská, která si umí zorganizovat každého,“ smál se tehdy Dostál.

Vzájemná souhra

Teď si necelé dva týdny po návratu z olympiády zvykají na vzájemnou souhru ve vratkém deblu. Paloudová kromě svého závodu na singlové pětistovce startuje i ve čtyřkajaku spolu Adélou Házovou, Jakubem Zavřelem a Vilémem Kukačkou.

„Mně přijde, že nám to jede parádně. Jelikož v obou posádkách jedu s klukama, tak to v hlavě srovnávám s čistě holčičí posádkou. Loď jede rychleji, v obou posádkách se mi jede hrozně dobře,“ hodnotí Paloudová.

Cesta do Samarkandu úspěšné olympioniky vytáhla z mediálních a sponzorských povinností, které se na ně navalily po návratu z Paříže.

„Program byl docela náročný, svezla jsem se na vlně s Pepou a většinou těchto vstupů jsem absolvovala s ním,“ řekla Paloudová, která byla s Dostálem i v redakci deníku Sport a spolu s Fuksou jsou hvězdami Sport Magazínu, který vychází v pátek.

V něm mimo jiné vtipkovali i o tom, že pokud jim to na deblu nepůjde, nebudou to zbytečně pokoušet.

„Párová spokojenost je víc,“ smála se Paloudová, která pádluje vzadu. Což je pro ni nezvyklé. „Jindy většinou hákuju, takže teď musím chytat jeho záběry,“ vysvětluje kajakářka, která se v Paříži, na svých prvních Hrách, dostala až do finále B.

Dostál sedí na deblu vepředu především kvůli tomu, že je daleko větší a těžší, takže vzadu by loď až moc zatížil… Dosavadní tréninky ukazují, že by jim to mohlo klapnout, i když shodně mluví o tom, že si závody půjdou hlavně užít. I když za normálních okolností tohle slovo nemají zrovna v lásce.

Každopádně oba pokračují v nabitém programu.

„Čas na odpočinek víceméně žádný nebyl. Po příletu do Samarkandu jsem toho první dny hodně naspal. Ale už jsem si odpočinul a zregeneroval hlavu, abych mohl přemýšlet o závodech,“ uvedl Dostál, kterému do Uzbekistánu nepřišla jeho závodní singlová loď.

„Asi mě to bude stát dobré umístění. Budu muset jet na jiném modelu, to je pak těžké….“ povzdechl si.

Mediální povinnosti musel po návratu z Paříže zvládat i kanoista Fuksa. A ani on se moc nevyspal, protože mezi rozhovory pokračoval v tréninku.

„Trénoval jsem i brzo ráno nebo pozdě večer, na což nejsem vůbec zvyklý,“ líčil Fuksa. „Ale říkal jsem si, že nějaký kontakt s vodou a trénink musím dát, ačkoli to nebylo jednoduché. Měl jsem posunutý režim. Chodíš spát k půlnoci a vstáváš před šestou, nebylo to nic pro mě. I když třeba nejsem úplně ready jako před olympiádou, tak chci podat maximum, poprat se minimálně o jednu ze tří medailí.“