Skvělá Satková! Ovládla Světový pohár v Itálii, slaví druhý triumf v sezoně

Olympionička Satková postoupila z páteční kvalifikace jako poslední třicátá, ale dnes si vedla suverénně. Vyhrála semifinále a ve finále skvělou jízdou nedala soupeřkám šanci. Připsala si třetí triumf v závodě SP v kariéře. Woodsová na ni ztratila 5,35 sekundy, třetí Viktorija Usová z Ukrajiny byla o 7,26 sekundy pomalejší.

Česká slalomářka byla se svým výkonem velmi spokojená. „Myslím si, že ta jízda byla hodně povedená. Snažila jsem se hlavně zůstat klidná na každé kombinaci, protože to si myslím, že to je tady klíčové. Nesnažit se moc závodit, ale spíš trefit to správné místo. To jsem se snažila dělat, vyšlo mi to a díky tomu byla ta jízda tak fajn,“ pochvalovala si v nahrávce pro média.

Spravila si chuť po olympijských hrách v Paříži, kde vyhrála kvalifikaci a semifinále, ale finálovou jízdu pokazila a skončila sedmá. „Musím říct, že to jsem fakt potřebovala. Potřebovala jsme si trošku zase věřit a to se mi dneska povedlo,“ uvedla.

Dalším českým kanoistkám se ve finále nedařilo, obě dostaly padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd branky. Tereza Kneblová byla v desetičlenném finále osmá, Martina Satková devátá.

Finále kanoistů se jelo bez české účasti. Stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan byl v semifinále dvanáctý, Jiří Prskavec dvacátý a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka po dodatečné padesátisekundové penalizaci šestadvacátý. Závod vyhrál Slovinec Benjamin Savšek před Francouzem Yohannem Senechaultem a Italem Raffaellem Ivaldim.