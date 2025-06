Šampioni z Paříže na ME v Račicích: Rozlučka zlaté party, v akci Dostál i Fuksa

Jsou to živé legendy, na jejichž parádní kariéry se bude dlouho vzpomínat. A Martin Fuksa s Josefem Dostálem mají ještě jednou šanci zazářit před vlastním publikem. To v Račicích bývá energické a hlasité, jak se v posledním desetiletí už dvakrát ukázalo. Z mistrovství Evropy v roce 2015 vezl český tým tři medaile, z mistrovství světa 2017 dokonce ohromujících šest. Největší esa si v obou případech vybojovala zlato.

„Když jsem v roce 2017 vyhrál pětistovku, tak to bylo bezvadné, cítil jsem se jako rocková hvězda. Pět tisíc fanoušků na tribunách mi doslova zobalo z ruky,“ vzpomíná Dostál. „Kdyby se povedlo něco podobného… Jsou to okamžiky plné emocí, radosti. Jakožto zástupci menšího spotu nemáme podobné situace jako denní chleba. Tohle jsou možnosti si to užít do poslední chvilky.“

Před deseti lety byl Dostál mistrem světa na singlu, ale jeho hlavním úkolem bylo pomáhat slavnému čtyřkajaku, který tehdy několik sezon vládl světu. Fuksa byl tenkrát v prvních letech své unikátní série. Závod na 500 metrů vyhrál na mistrovství Evropy na singlu devětkrát za sebou. Sérii přetrhnul až vloni, kdy se upínal k olympijské Paříži.

O dva roky později při světovém šampionátu Dostál i Fuksa získali medaile na olympijském kilometru a vyhráli pětistovku.

„Mistrovství světa, kdy se mi podařilo vyhrát před domácím publikem, bylo skvělé. Dodneška to mám v hlavě skoro jako nejlepší závod své kariéry,“ vzpomíná Fuksa. „Že mě budou sledovat nejbližší, bude zážitek. Na druhou stranu, je to mistrovství Evropy. Mám jich za sebou spousty, budu to brát jako jeden z dalších závodů.“

Fuksa i Dostál v boji o medaile

Oba šampioni z Paříže se fanouškům předvedou ve třech disciplínách. Fuksa bude závodit na pětistovce a kilometru na singlu a taky na deblové pětistovce spolu s bratrem Petrem. Dostál si kromě dvou tradičních singlů vyzkouší také závod na 5 000 metrů.

V případě postupu do finále každého z nich čekají dva medailové závody v jeden den. Dostál má na programu sobotní singlovou pětistovku a kilometr, Fuksu by čekal dvojboj na singlu i deblu na pětisetmetrové trati v neděli. Závody přitom dělí přibližně dvě a půl hodiny.

„Tyto disciplíny jezdím pravidelně a chci se v nich předvést i na domácích závodech. Jsem na nich nejlepší, a proto se chci utkat s nejlepšími z Evropy,” vysvětluje Fuksa.

V Račicích se představí i další držáci současné výjimečné generace. Jakub Špicar s Danielem Hlavem před osmi lety na MS získali bronz na deblu i ve čtyřkajaku. V něm s nimi seděl i Radek Šlouf. Všichni se na místě sejdou znovu. Jen Jana Štěrbu, posledního borce početnější lodi, vystřídá na háčku nováček Michal Kulich.

„Je to výjimečné. Ohromně se těším, že se budu moci představit před domácím publikem, před rodinou. Po osmi letech velká mezinárodní akce, to je extra motivace,“ říká Šlouf, olympijský medailista z Tokia na deblu. „Když už tu čeští fanoušci budou, tak přijdou kvůli nám. Když si zavzpomínám na ten kotel… To bylo neuvěřitelné. Trošku si maluju, že by to mohlo být podobné.“