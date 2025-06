Rockové hvězdy v Račicich: Tisíce fanoušků a dvojboje pro Fuksu i Dostála

V cíli skončil tenkrát Josef Dostál ve vodě račického kanálu a jeho závodní brýle se odebraly na dno. Na světovém šampionátu 2017 to však byla přijatelná cena za mistrovský titul v závodě na 500 metrů.

„Bylo to bezvadný, cítil jsem se jako rocková hvězda. Pět tisíc fanoušků na tribunách mi doslova zobalo z ruky,“ usmívá se Dostál ve vzpomínce.

Za dva týdny to v Račicích bude podobné. Od 19. do 22. června se tam chystá mistrovství Evropy a Dostál spolu s Martinem Fuksou se tentokrát ukážou fanouškům jako čerství olympijští šampioni z loňských Her v Paříži.

„Líbilo by se mi, kdyby se povedlo něco podobného,“ těší se Dostál. „Jsou to okamžiky plné emocí, radosti. Jakožto sportovci z menšího spotu nemáme podobné situace jako denní chleba. Tohle jsou možnosti si to užít do poslední chvilky.“

Dvě finále v jeden den pro Dostála

Dva zlatí muži z Paříže jsou hvězdami početného českého týmu, který obsahuje 21 jmen. Oba se během čtyř dnů evropského šampionátu v Račicích představí ve třech disciplínách, což před ně staví náročný program.

Dostál má v plánu startovat na singlu kromě olympijského kilometru i na pětistovce a taky v závodě na pět kilometrů. V případě postupu do finále ho tak boje o medaile na obou kratších tratích čekají v jediný den.

„Když si představím, že se vyšiju na kilometru a šest hodin na to budu startovat pětistovku, moc dobře se to zkombinovat nedá…“ povzdechl si Dostál.

Kanoista Martin Fuksa se ukáže ve dvou olympijských disciplínách – na singlovém kilometru a na deblové pětistovce s bratrem Petrem – a na singlové pětistovce. Finále na dvou kratších tratích je v závěrečný den šampionátu na programu, závody přitom dělí přibližně dvě a půl hodiny.

„Tyto disciplíny jezdím pravidelně a chci se v nich předvést i na domácích závodech. Jsem na nich nejlepší, a proto se chci utkat s nejlepšími z Evropy,” říká Fuksa.

Doufám, že přijde spousta fanoušků

I on přitom vzpomíná na mistrovství světa 2017, při kterém stejně jako Dostál vyhrál singlový závod na 500 metrů.

„Kdyby se mi podařilo stejně jako mistrovství světa vyhrát před domácím publikem, bylo by to skvělé. Dodneška to mám v hlavě jako skoro nejlepší závod kariéry,“ říká Fuksa. „Doufám, že přijde spousta fanoušků. Moc bych si přál plnou tribunu.“

Ve dvou disciplínách se v Račicích představí Jakub Špicar s Danielem Havlem. Na deblkajaku se pokusí vylepšit loňské čtvrté místo z ME v Szegedu. K tomu se spolu s olympijským medailistou z Tokia, Radkem Šloufem, posadí to čtyřkajaku. O čtvrtém muži do nominace se rozhodne v příštím týdnu.

„Naše hvězdy předvedly už na závodech Světového poháru v Szegedu a Poznani, že mají i letos špičkovou výkonnost,“ hodnotí reprezentační trenér Pavel Hottmar. „Nejsou pod tlakem, mají splněno, užívají si vrchol sportovní kariéry, jsou zkušení a silní nejen výkonnostně, ale hlavně mentálně. Můžeme být hrdí, že takové sportovce v týmu máme. Fanoušci českého sportu by si neměli nechat ujít příležitost být toho součástí, zúčastnit se a vidět borce v akci naživo.“

Nominace na ME

Muži - K1 200: Jakub Brabec, K1 500: Josef Dostál, K2 500: Jakub Špicar, Daniel Havel, K4 500: Jakub Špicar, Daniel Havel, Radek Šlouf, K1 1000: Josef Dostál, K1 5000: Josef Dostál, C1 200: Antonín Hrabal, C1 500: Martin Fuksa, C2 500: Petr Fuksa, Martin Fuksa, C1 1000: Martin Fuksa, C1 5000: Adam Rudolf.

Ženy - K1: 200: Barbora Betlachová, K1 500: Barbora Betlachová, K2 500: Kateřina Zárubová, Adéla Házová, K4 500: Eliška Betlachová, Kateřina Zárubová, Štěpánka Sobíšková, Adéla Házová, K1 1000: Barbora Sovová, K1 5000: Barbora Sovová. C1 200: Denisa Řáhová, C1 500: Martina Malíková, C2 500: Denisa Řáhová - Kamila Šímova, C1 5000: Martina Malíková.

C4 500 MIX: Jiří Minařík, Denisa Řáhová, Kamila Šímová, Petr Tettinger.