Fuksu na ME naštvala porážka, obhájil stříbro. Dostál nejprve čtvrtý, pak bral bronz

Dvakrát se natěšené publikum u rozpáleného račického kanálu těšilo, až na velké obrazovce bliknou konečné výsledky. A pak muselo dvakrát vstřebávat lehké zklamání.

„Ježišmarja! Štve mě, že jsem to nedokázal. Panebože… Kolik mi dal?“ láteřil Fuksa v cíli.

Ke zlatu mu scházel zlomek času, 57 tisícin sekundy. Rumun Chirila závod rozjel hodně ostře a v závěru vadnul. Vypadalo to, že se kolem něj Fuksa přežene jako vichřice. V posledních metrech ale vítězství uhájil.

„Samozřejmě jsem trošku skleslý. Když jsem dojel do cíle, trochu jsem doufal, že jsem nakonec byl o kousek první. Většinou mám instinkt dobrý, teď jsem měl špatný a získal jsem stříbrnou medaili,“ řekl Fuksa. „Rumun to docela přepálil. Já jsem věděl, že ho ve finiši určitě budu stahovat. Na můj vkus jsem ho stahoval docela rychle a fakt jsem si v tom finiši věřil. Říkal jsem si: ´Hochu, tak ty to máš dneska marný.´ Nevím, kde to vyčaroval, těch pár centimetrů nebo kolik to bylo…“

Kromě titulu světového i olympijského šampiona Fuksa na olympijském kilometru má i tři evropská zlata z minulosti. Tentokrát byl pro něj Chirila jediným vážným soupeřem.

„Určitě jsem v trati měl jet trošku víc s ním. Ale měl jsem hrozně těžký záběr, vůbec to nebylo švihové,“ hodnotil Fuksa. „Ve finiši jsem makal, co to šlo. Ale vím, že tam bylo něco sil, které už jsem lehce povolil, protože jsem si myslel, že před ním fakt jsem. A nebyl. Furt se člověk i ve dvatřiceti učí a musí se dojíždět až do cíle.“

Dostál si spravil chuť odpoledne

Josef Dostál na kajakářském kilometru útočil z hloubi pole. Vedoucí Portugalec Fernando Pimenta byl dnes nedostižný, ovšem na Švéda Nathella a Maďara Kopasze se Čech dotáhnul. O stříbro, bronz a bramborovou pozici jely k cíli tři lodě v jedné řadě. Dostál do cíle kopnul loď, manévr ale nezafungoval. Na čáře byl o 11 setin za bronzovým Kopaszem.

Jak vylezl z vody, zamířil ke své těhotné snoubence Anežce Paloudové, která fandila ze břehu a i s bříškem se oblékla do reprezentačního dresu.

„Před startem jsem dal pusu miminku přes triko a šel na start,“ líčil Dostál. „Anežka byla celkem spokojená, jak jsem dojel. Spíš mi oznámila, že to těsně nevyšlo. Medaile mrzí, ale odstup za druhým místem nebyl velký, jedeme dál. Bylo by divné, kdyby mi to šlo stejně jako loni, když jsem letos mnohem míň makal.“

Dostál mívá na začátku sezony často pomalejší starty, i kvůli tomu, že se jeho přibližně 110 kilo musí na lodi prodírat těžkou jarní vodou.

„Celkově se mi závod podařil. Jel jsem co nejrychleji to šlo, vydal jsem ze sebe maximum,“ řekl Dostál. „V cíli byli kluci bohužel o desetinu rychleji. Dělá to rozdíl mezi druhým a čtvrtým místem, což je trošku škoda. Ale je dobré, že jsem s těmi nejrychlejšími na světě v kontaktu a v dalším závodě se může karta přiklonit na moji stranu.“

To se i stalo, na odpolední singlové pětistovce skončil na třetím místě. Titul obhájil Maďar Adam Varga. Čtyřnásobný mistr světa na pětistovce Dostál začal finále ze zadních pozic a postupně se probojoval dopředu. Vedle neohroženého Vargy před ním těsně dojel už jen Španěl Alex Graneri. Z kontinentálních šampionátů získal Dostál čtvrtou individuální medaili.

V závodech na 200 metrů skončili kanoisté Denisa Řáhová a Antonín Hrabal šestí. Dostála v neděli čeká maraton na 5000 metrů, Fuksa má na pětistovce dvojboj na singlu i deblu s bratrem Petrem.

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Račicích:

1000 m:

Muži:

K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:25,096, 2. Nathell (Švéd.) -0,913, 3. Kopasz (Maď.) -0,923, 4. Dostál (ČR) -1,037.

C1: 1. Chirila (Rum.) 3:46,781, 2. M. Fuksa (ČR) -0,057, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -2,347.

500 m:

Muži:

K4: 1. Portugalsko (Goncalves, Ribeiro, Baptista, Casinha) 1:19,319, 2. Česko (Kulich, Havel, Špicar, Šlouf) -0,213, 3. Polsko -0,323.

Ženy:

K4: 1. Maďarsko (Fojtová, Puppová, Ujfalviová, Köhalmiová) 1:35,277, 2. Španělsko -0,460, 3. Německo -0,887.

200 m:

Muži:

C1: 1. Grana (Šp.) 38,291, 2. Koliadych (Pol.) -0,047, 3. Rybačok (Ukr.) -0,253, ...6. Hrabal (ČR) -1,233.

Ženy:

C1: 1. Borowská (Pol.) 45,178, 2. Luzanová (Ukr.) -0,480, 3. Yarchevská (Šp.) -0,603, ...6. Řáhová (ČR) -1,710.