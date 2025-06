Kulich střídá nádheru! Comeback hvězdné lodi, čtyřkajak slaví na ME stříbro

Kulich střídá nádheru. Transparent v tomhle znění se třepotal na račické tribuně a pro čtyřiadvacetiletého borce to byl další příjemný detail jeho životního stříbrného dne. V jedenáct metrů dlouhé lodi si vlezl do klíčové první díry, na háčka, a v řezance o medaile dovedl svůj tým na druhé místo za vítězné Portugalce.

„Skvělý zážitek, skvělá jízda, a hlavně klobouk dolů před Michalem, jak se jako mlaďoch zvládnul postavit se na start mezi dvě nejrychlejší lodě poslední doby, mezi obrovská esa,“ chválil ho Havel.

Mladý Kulich, loňský mistr Evropy do 23 let na deblu, je dalším produktem „nejlepší loděnice na světě“, kterou v Nymburce proslavil kanoista Martin Fuksa. V Račicích vyřešil Kulich reprezentačním trenérům dilema, kým doplnit sestavu tří borců, kteří mají za sebou velké úspěchy.

Daniel Havel zbyl v posádce jako jediný pamětník slavné éry, v níž olympijský čtyřkajak ještě na kilometrové trati vyhrál mistrovství světa 2014 a z Her v Londýně i v Riu si přivezl bronzové medaile. Kvůli šampionátu v Račicích si prodloužil kariéru.

„Hned po dojezdu, jak jsme tušili, že to je medaile, tak mi vyhrkly slzy do očí. Je to pro mě strašně emotivní. Já tady už další mezinárodní závod nezažiju,“ radoval se Havel, kterého v cíli obklopili rodinní příslušníci v čele s manželkou a třemi dětmi. „Určitě to stálo za to. Nelituju jediného okamžiku, kdy jsem byl na tréninku a směřoval jsem k těmhle závodům.“

Radek Šlouf má mimo jiné za sebou olympijský bronz na deblkajaku z olympiády v Tokiu. Letos se ke kanoistice vrátil po loňské zdravotní pauze, kterou způsobila únavová zlomenina žeber.

„Vzhledem k tomu, že jsem loni vůbec nezávodil, tak děkuju klukům, že jsem se vrátil. Jsou v takové formě, že to i mě přinutilo vrátit se na nejvyšší úroveň,“ radoval se Šlouf. „Zlatou barvu to nemá, ale určitě to má příchuť zlata. Vůbec jsem to nečekal. Na druhou stranu jsem se na těchto závodech cítil nejlíp od olympiády v Tokiu. Cítili jsme, že máme podporu, že přijde rodina. Cítil jsem se hrozně silný.“

Jakub Špicar seděl v lodi už na račickém světovém šampionátu 2017, odkud si odvezl bronz ze čtyřkajaku i z deblu spolu s Havlem. Všichni tři se před čtyřmi lety radovali z bronzu na MS v Kodani, i když tehdy šlo o šampionát na konci olympijské sezony.

„Říkal jsem si, že by to nějaká medaile mohla být, byl jsem překvapený, jak moc nám sedla trať. V celé trati jsem tomu nemohl uvěřit, že jedeme takhle výborně,“ pochvaloval si Špicar.

Právě on musel první díru v lodi uvolnit Kulichovi a sám se rychle rovnal na místě číslo 3.

„Kuba mí říká, ať si na tom háčku nezvykám. Ale myslím si, že už si ve třetí díře zvyknul,“ usmál se Kulich.