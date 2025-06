Fuksa na ME s namalovanými nehty: Bojovníci jdou do boje! Zlobí ho čluny

Martin Fuksa se drží svých vítězných rituálů. Namalované nehty mu přinesly štěstí na loňské olympiádě v Paříži, kde získal své životní zlato. A taky v Račicích na mistrovství Evropy se předvedl s jejich výraznou úpravou, tentokrát s rozpustilými znaky v černé a červené barvě.

„Nikdy to neznamená nic konkrétního. Já jsem chtěl mít běžové. Když šli bojovníci do boje, tak měli černé. A červená je taky taková agresivní. Proto je to červeno-černo-červené. Je to rituál, aby hlava měla klid,“ vysvětluje Fuksa. „Za prvé se mi to líbí, když mám nehty upravené. Líbí se mi, že se odliším od jiných. Je to věc, kdy na chvíli furt dokola neřeším kanoistiku. Řeším jiné věci, jsou to detaily, pomáhá mi to v hlavě.“

Fuksa od startu sezony vyhrál kilometrový závod na Světovém poháru v Szegedu, v Poznani zvítězil na pětistovce i na kilometru. A suverénně začal i v Račicích. Svou čtvrteční ranní rozjížďku ovládl o délku lodi před Sergheiem Tarnovschim z Moldavska a Němcem Davidem Bauschkem.

„Byla fajn. První jízda je vždycky taková nervózní, nevíte, co se od svěťáku za těch pár týdnů stalo, jestli jste rychlý, nebo ne. Naštěstí jsem si potvrdil, že tam ve mně pořád něco bude,“ usmíval se Fuksa.

Náladu mu trošku pokazily vlny od doprovodných člunů.

„Nechápu to. V normálních závodech čluny zastaví a nedělají vlny závodníkům. Byl bych rád, aby to tak bylo i v Račicích,“ řekl Fuksa. „Poprosím šéftrenéra, jestli by to mohl dojít vyřídit. Myslím, že to je zbytečné, kór když tady máme vratný kanál, aby nám někdo nedělal vlny.“

Kolem trati se pohybují lodě rozhodčích a taky záchranářů, kteří se snaží být v dosahu závodníků, pokud by někdo vyčerpáním vypadl z lodi, což se občas stává. Na kanálu se pohybují i čluny technické údržby.

„Kdyby zpomalily, bylo by to lepší. Jestli je to někdo z Evropské asociace, tak se divím, že to za ty roky nemají naučené. Ale nehejtuju, je to jen detail, který ve finále určitě nebude,“ uvedl Fuksa.

Během úvodního dne šampionátu ho čekají ještě rozjížďky na pětistovce na singlu i deblu s bratrem Petrem.

Dostál musí do semifinále

Svou misi v Račicích zahájil i druhý olympijský šampion z Paříže. Kajakář Josef Dostál skončil v rozjížďce na kilometru třetí. Uniknul mu přímý postup do finále a v pátek ho čeká semifinálová jízda. Postup si zajistil jen vítězný Portugalec Fernando Pimenta.

„První závod pro mě vždycky bývá těžký, než se srovnám s podmínkami. Před mistrovstvím Evropy jsem měl náročnější období, první start se mi nechtělo jezdit úplně ostře,“ hodnotil Dostál. „Myslím, že bych na Portugalce Pimentu měl. Ale pak jsem si říkal, že to pošetřím a zajedu si v semifinále. Je vidět, že na kajaku je největší konkurence, že to je nejprestižnější disciplína. Je vidět, kolik startuje závodníků. Kdyby postupovali tři, tak se tam vejdu.“

I Dostál půjde ve čtvrtek ještě na vodu, čeká ho rozjížďka na singlové pětistovce.