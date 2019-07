133 kroků k oku pekla. Šampioni highdivingu skáčou z obří věže | iSport.cz

Už pěkně funím a v hlavě roste jakýsi nepříjemný stav. Konstrukce z ocelových trubek je bytelná, ale každý schod vzhůru znamená děsivější výhled na okolí. Už jenom tři schůdky a pak už jen platforma, pod kterou zírá propast. Na jejím okraji ovšem vesele šveholí Michal Navrátil, vicemistr světa v highdivingu.

„Vítejte, tohle je Korea, mistrovství světa, jsme tady na dvaceti sedmi metrech. Koukněme se dolů!“ vyzývá Navrátil.

Stačí lehce natáhnout ruku přes okraj a na kameře je modré oko, jež se rozkládá hluboko dole pod námi. Navrátil je ve svém živlu.

„Trošku se klepe ručka, co? To k tomu patří… A to tam nejdeš s tím, že skočíš dolů. A že nevíš, co tě druhý den bude bolet,“ směje se Navrátil. „Chci, aby tam vylezl každý, kdo o mně píše, nebo o mně rozhoduje. Kolik let já se tady mlátím do té vody a snažím se něčeho dosáhnout.“

Navrátil svému snu podřídil celou kariéru. Prožil drsná léta v čínském zábavném podniku, bavil lidi na obřích zaoceánských lodích. Jako pravý selfmademan se dostal do světové špičky, pravidelně září v sérii Red Bull, je úřadujícím vicemistrem světa. Ve sportu, v němž před každým novým skokem z 27 metrů musí bojovat se s vlastními pochybnostmi až strachem.

„Dopady bolí, koukni, jak jsou všichni olepení,“ povzdechne si, když jedna ze závodnic s náplastmi na kotnících svůj skok přetočí a dopadne nepříjemně naplacato.

Navrátil je na prvním tréninku během světového šampionátu s předstihem.

„Dnes bude jenom desítečka,“ ohlašuje ruskému kamarádovi Nikitu Fedotovovi.

Když dojde k bazénu, s rozzářeným úsměvem ho zdraví Mexičanka Adriana Jimenezová.

„Mihalito!“ křikne rozpustile.

„Na minulém závodě jsem jí poradil, jak vykopávat salto,“ usmívá se Navrátil.

Dívá se, jak skáčou dívky, sám vesele konverzuje, objímá se s přáteli a začíná se pomaličku rozcvičovat. Pak jde do plavek a na začátek si hodí salto z hrany bazénku.

„Je to součást přípravy, mohl bych skákat na žíněnce, ale přirozenější je skákat do vody. Pak jsem na platformě dělal kotouly, stojky, snažil jsem se, abych se tu cítil jako doma,“ vysvětluje Navrátil.

Sám dorazil do Kwangdžu až ve čtvrtek, a proto se včera odpoledne nepřepínal. Z desetimetrové věže nejdřív skočil po nohou a teprve potom se pustil do salt. Skočil si jen čtyřikrát. Náročnější skoky z maximální výšky 27 metrů s vruty nechal stranou dalšímu dni.

„Všichni se plácají s jednoduchými skoky a to unavuje,“ vysvětluje Navrátil. „Já jsem chtěl jsem získat jistotu na začátku skoku a při dopadu.“

Včera měl čas i na zábavu. Na GoPro kameru zachytil náročný skok Ukrajince Olexije Prygorova. A měl čas i zprodukovat vlastní záběry. S novinářskou skupinkou se pak vydal i na cestu k hraně 27 metrů. Vše v rámci edukace širokého publika.

„Chci, aby to lidi viděli,“ hlásil Navrátil.

Dnes už ho čeká klíčový trénink před pondělním vstupem do mistrovského závodu.

„Chtěl jsem si k tomu čuchnout, abych věděl, do čeho zítra půjdu. Až půjdu spát, aby se mi to podvědomě dostávalo do těla. Díky tomu budu víc připravený na závod,“ říká Navrátil.

Menu pro závod bude mít stejné jako před dvěma lety na šampionátu v Budapešti. K novému skoku ho nepustilo zranění, zůstal i trojitého salta s dva a půl vrtuem a stojky s dvěma a dvěma a půl saltem.“