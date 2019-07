Legendární prsař Peaty má další rekord. Stovku dostal pod 57 vteřin | iSport.cz

Peaty je normální kluk, který se rád baví s kamarády, projede se ve svém autě nebo hraje videohry.

„Nechodím tak často do hospody jako jiní kluci. Ale to je můj druh sebeobětování,“ vysvětlil Peaty pro BBC.

Místo hospod vymetá raději bazény a dělá to stylem, který už vstoupil do historie. Stačí jen jedna z jeho bohatých statistik. Ještě žádný plavec v dějinách nezvládl prsařskou stovku pod 58 sekund. Chápete to? Peaty je ve svém výsostném území a včera prolomil hranici 57 sekund. O ni začal usilovat od chvíle, kdy vylezl z bazénu s olympijským zlatem z Ria.

„Jsem olympijský šampion, mistr světa, šampion Commonwealthu, mistr Evropy, světový rekordman. Ale stále chci víc. A to je Projekt 56,“ řekl Peaty, když svůj záměr vyhlašoval. „Vím, že budu muset pracovat ještě tvrději. Bude to stát víc potu, možná i víc krve. Ale vím, že je to dosažitelné.“

Vloni na mistrovství Evropy v Glasgow se Peaty k vysněné hranici dostal na jedinou desetinu. A včera to dokázal. „Nemám pro to jiné slovo než neuvěřitelné,“ řekl Peaty. „O tohle jsem se snažil tři roky. Od chvíle, kdy jsem dohmátl v Riu, jsem věděl, že můžu být ještě rychlejší.“

Teď má, co chtěl.