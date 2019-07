STR poslala sílu plavecké hvězdě Ledecké: Ségra, makej! Snad se potkáme | iSport.cz

Během korejské olympiády se hodně řešilo, jestli náhodou nejste s Katie vzdálené příbuzné a nemáte společný gen šampionů, bude ji na mistrovství světa sledovat?

„Já jí strašně fandím, už jenom proto, že je to tak trochu moje ségra. Nemáme ten gen, ale já to mám tak spojené už od doby, co jsem jí před lety zaregistrovala. Fandím jí, je nejlepší.“

Co jste říkala na to, když vás na olympiádě povzbudila?

„Mně to přijde hrozně sympatický, že se takhle ozvala, že to taky sleduje jako já jí. To mě vůbec nenapadlo. Je to hrozně fajn, doufám, že tomu jménu budeme obě dělat jenom dobrou vizitku.“

Víte, že úsilí Katie vyhrát na MS čtyři kraulařské disciplíny od 200 do 1500 metrů se říká Ledecky slam?

„To mi přijde super!“

Byly jste od olympiády v nějakém kontaktu?

„Bohužel to zůstalo jen přes novináře, já doufám, že se někdy setkáme osobně, že se poznáme líp, že si uděláme ten den, že si promluvíme. Mně by hrozně zajímalo, jaká je osobnost.“

„Držím pěsti štěstí Katie Ledecky na MS v plavání. Makej ségro:)!“ zahlásila Ester Ledecká na Facebooku s fotkami z bazénu. • Foto facebook.com

Katie má příbuzné v Česku, co když jste opravdu vzdálené příbuzné?

„Nevím, mně by se to líbilo, kdyby to bylo tak hezky propojené. Po pravdě, kdybyste mě viděl plavat, tak byste řekl, že ty geny tam nejsou. Dělám v přípravě spoustu plavání, je to obraz bídy, utrpení… Cákám, stojím na místě, vaří voda. Fyzicky je to hodně náročné, lidi pro mě skákají, že se topím… (smích) Chybí mi ten styl.“

Je šance, že byste se někdy potkaly?

„Přemýšlela jsem o tom, bylo by to skvělý. Možná by se to spíš podařilo v Česku, ona tam občas jezdí. Třeba bychom se viděly v Praze. Ale já zas v Praze moc nejsem… S námi to bude asi složitý. Ona je různě po světě, já taky, do toho máme sezony obráceně, to není jen tak.“

Nedávno jste si po internetu povídala s Jaromírem Jágrem, jaké to bylo?

„To bylo úžasný, mně se splnil sen, já si s ním vždycky chtěla promluvit o všech těch věcech. Většina věcí, o kterých jsme si povídali, ani v rozhovoru nebude a pro mě to byla nejdůležitější z otázek. Jsem strašně ráda, že jsme to dokázali i na dálku, viděli jsme se přes kameru, bylo to legrační. Původně se měl Jarda ptát na otázky mě, já jich měla tolik, že jsem spustila, a na něho se nedostalo. Byl to pro mě neskutečný zážitek. Teď mám nového mentálního kouče na telefonu!“