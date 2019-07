Highdiver Navrátil bojuje v Koreji o medaili: Dal jsem esa z rukávu | iSport.cz

Předvedl práci ostrou jako břitva. Nejdřív trojité salto napřed s půlvrutem. Potom svou značkovou show. Ze stojky na rukou nazad, dvě a půl salta s třemi vruty. Jen si ho představte, jak tam stojí na rukou nad propastí… Oba skoky se mu povedly a rozhodčí to ocenili. Po prvním ze dvou závodních dní je Navrátil třetí, před ním jsou jen Američan Steve Lo Bue jako obhájce titulu a Mexičan Jonathan Paredes, který dostal za svůj unikátní skok s rozběhem dvě desítky. Bývalý mistr světa Gary Hunt je o necelých pět bodů zpět.

Co jste říkal bodovému ohodnocení?

„Cítil jsem se dobře při dopadu, jak jsem rovný a tvrdý. Hned pod vodou jsem čekal, že to bude dobrý skok, a když jsem viděl známky 8,5, tak jsem byl rád. Dostat to tady je těžké, člověk si to musí zasloužit.“

Jak se vám za povedené dopady po závodě odvděčí tělo?

„Čím lepší skok a rovnější dopad, tím lepší. Voda nemá jak bouchnout, cítím jen zadek a zádové svaly trochu víc namožené. Tělo není zvyknuté na dopady na hrudník, v předklonu, na vyražený hrudník, na dopady záda. To člověka hodně oslabí. A polovina lidí je tady oslabená.“

Jak se dá riziko zmírnit?

„Nesnažím se skákat moc, jenom když musím, těsně před závodem si skočím. Až teď budu skákat moje závodní skoky na další den. Neskákal jsem žádné jiné skoky, než které jsem měl skákat dneska.“

Nad univerzitním areálem Čosun ve druhém kole pálilo sluníčko, neměl jste při stojce problémy?

„Vylezlo až teď, spíš je vedro a dusno. Tak si otírám tělo a nohy, otírám se ručníkem, protože mi to trochu vadí, když dělám třeba prvek schylmo. Musím dávat pozor, aby mi neujela ruka, jako jednomu klukovi při tréninku, kterému ujela ruka, a dopadl špatně.“

Co říkáte na výkon Garyho Hunta, který je v pořadí za vámi?

„Viděl jsem jen první skok, druhý ne, snažím se spíš na skoky nekoukat. Myslím, že se Gary snaží jít na jistotu a trochu ho to svírá. Jistota samozřejmě musí být, nechce to pustit jako v Budapešti (tam Hunt pokazil poslední skok a skončil bez medaile – pozn. red.). Je stáhnutej a nedopadá do vody, jako by dopadal normálně.“

Před vámi jsou Lo Bue a Paredes s poměrně výrazným náskokem, je možné na ně ještě zaútočit?

„Je to za dva dny, uvidíme, co se stane. Bude to nový den. Všichni máme jiné skoky. Steve (Lo Bue) je určitě psychicky hodně nahoře. Nejsem na tom špatně, ale dnešní den házím za sebe a koukám se dopředu. Ještě chci odtrénovat oba další závodní skoky.“

Jste hvězdou profesionální série Red Bullu, kam řadíte boj o medaili na mistrovství světa?

„Mám z Red Bullu dvě vítězství, celkové třetí místo. Nejvíc je pro mě výhra. I když mistrovství světa je jiný závod. Je nás tady 22, na Red Bullu jen 15. Tady máme den volna, tak půjdu do tělocvičny, abych se zahřál. Sílu bere i cesta nahoru, dneska jsem tam šel třikrát. Zadek a zádové svaly dostávají zabrat, jak se stahují tím, jak vylézám nahoru. Potřebuju relaxaci, trochu jógy, strečinku. Prostě vypnout.“

Jak byste laikům vysvětil průběh závodu. Dnes jste skákal lehčí skok (koeficient obtížnosti 2,8) a těžší (4,7). V prvním kole všichni skáčou stejně obtížné skoky, přitom někteří borci zařadili jen skok schylmo…

„První skok má každý stejný koeficient, druhý si každý zvolí obtížnost, jakou chce. To je podle toho, co komu sedí. Salto napřed je těší tím, že se do vody padá naslepo. Kdybych dělal dvě salta s půlvrutem, to už tu obtížnost nemá. Tak dělám tři. Já se v tom cítím dobře. A vyplním aspoň salty ten čas…“

Co ukážete ve dvou středečních skocích?

„První skok je už střední obtížnost s koeficientem 3,6, do toho mi krásně sedí moje salta nazad s dvou a půl saltem skrčeně. A pak je zase volitelná obtížnost. Tu tak silnou nemám, ale pokusím se to mít čisté. Teď jsem dal esa z rukávu, abych se cítil dobře. Teď musím mít čisté skoky. Druhý skok bude trojité salto napřed s dvou a půl vrutem.“