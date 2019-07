Peklo na MS. Ital dvakrát zahučel do vody, pak zcela sám vydřel postup | iSport.cz

Sabbioni se dostal do problémů poprvé na startu poslední rozplavby. Na odrazové liště mu podklouzly nohy, takže zahučel do vody. Ostatní plavci závod dokončili, rozhodčí pak Sabbionimu umožnili rozplavbu opakovat.

Ital nicméně i na druhý pokus, když už byl v bazénu zcela sám, na startu znovu uklouzl. Dostal pak ještě jednu možnost a napotřetí už rozplavbu dokončil a časem postoupil do večerního semifinále

„Hodně jsem se soustředil na dobrý start. Když jsem viděl, že zařízení selhalo, řekl jsem si: Co teď?“ líčil Sabbioni. „Podruhé jsem už měl obavy, aby se to nestalo zase. Plošina způsobila problémy i v dalších rozplavbách. Já jsem šťastný, že jsem to zvládnul a postoupil do semifinále.“

Mezinárodní plavecká asociace FINA v roce 2010 představila odrazové plošiny na blocích, od roku 2014 pak přidala i startovní zařízení pro znak. Pomocí popruhů se do vody upevní odrazová plošinka s protiskluzovou vrstvou, která je osm centimetrů vysoká, dva centimetry široká a se stěnou tvoří desetiprocentní úhel.

VIDEO: Podívejte se na obtíže Itala Sabbioniho na MS v plavání





„Je to takový schůdek. Ve startovním bloku je taková drážka, do níž se to zasadí, takže tam se to může pohybovat,“ vysvětluje reprezentantka Simona Kubová.

Popruhy o délce minimálně 65 centimetrů se můžou pohybovat čtyři centimetry pod či nad úroveň vodní hladiny.

Dnes v Kwangdžu ale rozhodčí několikrát popruhy upravovali a starty znakařských rozplaveb se tak zdržovaly.

Před rokem na evropském šampionátu v Glasgow se nešťastná startovní příhoda stala Simoně Kubové ve finále závodu na 50 metrů. Možný boj o medaili jí tehdy zhatilo uklouznutí na startu. Tehdy ale nový pokus nedostala.

„Nechápu, jak se to může stát s lištou. Já jsem se skoro neodrazila, já jsem tam spadla jak brambora,“ popisovala svůj nešťastný okamžik.