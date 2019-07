Horton odmítl na stupně. Bafuňáři ho varovali, Číňané mu hrozí smrtí | iSport.cz

Tlusté australské prase! Ubohý loseře! Dnes večer budu tancovat na tvém hrobě! R.I.P. tvé mámě.

Podobné vzkazy se teď objevují na Instagramu Macka Hortona, jehož po nedělním gestu zaplavila čínská abeceda.

Sun Jang je čínská sportovní legenda a jeho fanoušci těžce nesou, že ji Horton dlouhodobě označuje za dopingového podvodníka. Od loňského září má další silný argument. Sun se v září snažil vyhnout antidopingové kontrole, odebraný vzorek nakonec nařídila jeho matka zničit. FINA ho sice nepotrestala, kauza ale pokračuje díky odvolání antidopingové agentury WADA ke sportovní arbitráži CAS.

Hortonovo rozhodnutí nepostavit se na stupně po finále kraulu na 400 metrů řešil i výkonný výbor FINA. A příliš pochopení nenašel. Australské plavecké federaci i přímo Hortonovi zaslala FINA varovný dopis.

„FINA sice respektuje svobodu projevu, ale musí být uplatňována ve správném kontextu. Stejně jako u dalších velkých sportovních organizací naši sportovci a jejich doprovod znají zásady FINA a vědí, že nemají používat podniky FINA pro osobní prohlášení nebo gesta,“ uvedla FINA. „Záležitost, kvůli které Mack Horton protestoval, v současnosti řeší CAS a proto není vhodné, aby FINA byla v tomto slyšení zaujatá.“

Mezi samotnými plavci má zatím Horton značnou podporu. Když se Horton v neděli večer vrátil do sportovní vesničky v Kwangdžu, dostalo se mu ovací vestoje.

„Čekali jsme na medailový ceremoniál a byli jsme zvědaví, co se stane. Bylo to úžasné. Když jsme přišli do jídelny, přišel po nás a celá jídelna začala tleskat,“ řekla americká prsařka Lilly Kingová.

Hortona podpořily i bývalé a současné hvězdy australského plavání.

„Myslím, že devadesát devět procent sportovců od bazénu ho podporuje, takže v tom rozhodně není sám. To, co udělal, bylo statečné a kurážné a cítím k němu velký respekt za to, že to dokázal,“ řekl znakař Mitch Larkin.

Na Hortonovu stranu se přidala také dvojnásobná olympijská šampionka Susie O´Neillová.

„Za to, co Mack udělal, ho velmi respektuju,“ řekla O´Neiloová pro The Project. „Jako sportovci opravdu chceme závodit ve férovém prostředí. A pokud cítíte, že není dost čisté, je to pro sportovce velmi frustrující.“