To byl čardáš! Maďarský teenager smazal Phelpsův rekord na oblíbené trati | iSport.cz

Simona Kubová byla tak blízko historické chvíle světového plavání, ale nic z ní neviděla. Kubová zrovna dlela v mixzoně plaveckého areálu Nambu po semifinále své znakařské padesátky, když se úzkou chodbičkou osázenou televizními obrazovkami rozlehl hlasitý halas.

„Svěťák na dvě stě motýl,“ uslyšela Kubová na vysvětlenou.

Koukla na obrazovku s výsledky a strnula.

„Cože? Ty vole! Tomu je asi šestnáct ne, nebo kolik? Ty bláho, to u nás nemají kluci kraulem. To je brutální…“ zahlásila Kubová.

S tím českým kraulem měla pravdu. Letos žádný Čech na 200 metrů volný způsob neplaval tak rychle jako Milák teď motýlkem. Rekordmanovi ale není šestnáct, nýbrž devatenáct a v plaveckém světě se chová jako velký kluk už dávno.

Před dvěma lety získal čtyři zlaté na juniorském MS a doma v Budapešti se stal vicemistrem světa mezi dospělými na 100 metrů motýlek, vloni vyhrál na dvoustovce mistrovství Evropy v Glasgow a zaplaval na ní také juniorský světový rekord.

V Kwangdžu už v rozplavbě i v semifinále naznačil, co se chystá. A ve finále změnil historii. Na stovce měl na setinu stejný čas ve srovnání s Phelpsovým rekordním výkonem z Říma a prohrával s Jihoafričanem Chadem Le Closem. Poslední stovku ale napálil a imaginární červenou čáru, která na obrazovce letěla jako Phelpsův světový rekord, sežral zaživa.

„Udělal zázrak, pořád nemůžu uvěřit svým očím,“ hlesl v cíli Milákův trenér Attila Selmeci v rozhovoru s maďarskými novináři. „Plaval ve skvělém tempu a vydržel celou dobu. Jsem pořád v šoku.“

Milák si pohrál s plaveckou historií a legendárnímu Michaelu Phelpsovi sebral světový rekord v jedné z jeho nejoblíbenějších disciplín. 200 metrů motýlkem, to byl on.

Svůj první světový rekord na téhle trati Phelps překonal v roce 2001, kdy mu bylo teprve patnáct let. Od té doby mu do jeho království nikdo nevstoupil. Jen on sám nejlepší čas dějin celkem osmkrát posunul, až to před deseti lety v Římě udělal naposledy.

Vývoj světového rekordu na 200 metrů motýlek 1:55,18 Tom Malchow (USA) 17. června 2000 1:54,92 Michael Phelps (USA) 30. března 2001 1:54,58 Michael Phelps (USA) 24. července 2001 1:53,93 Michael Phelps (USA) 22. července 2003 1:53,80 Michael Phelps (USA) 17. srrpna 2006 1:53,71 Michael Phelps (USA) 17. února 2007 1:52,09 Michael Phelps (USA) 28. července 2007 1:52,03 Michael Phelps (USA) 13. srpna 2008 1:51,51 Michael Phelps (USA) 21. července 2009 1:50,73 Kristóf Milák (Maďarsko) 24. července 2019

Tehdy celé startovní pole skočilo do vody v plavkách ke kolenům z polyuretanu. Římský šampionát je dodnes historickou úchylkou. Tehdejší kosmické úbory byly hned od dalšího roku zakázány. V Římě ale padlo 43 světových rekordů, ze čtyřiceti disciplín byly překonány v osmatřiceti.

Milák je v devatenácti prvním teenagerem, který vyhrál dvoustovku motýlkem od roku 2003, kdy bylo Phelpsovi osmnáct při triumfu na šampionátu v Barceloně.

„Je to crazy. Všichni plavou skvěle, ale Kristóf posunul dvoustovku na úplně novou úroveň,“ prohlásil Le Clos, jeden z velkých Phelpsových soupeřů, na této trati olympijský šampion z Londýna a stříbrný z Ria.

Z finále motýlkařské stovky, kde se rýsuje souboj Američana Caeleba Dressela s novým rekordmanem na dvoustovce, je zřejmý hit šampionátu.