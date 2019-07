Mladík Milák sebral Phelpsovi světový rekord. Kubové uniklo finále | iSport.cz

Maximem sedmadvacetileté Kubové na tomto šampionátu zatím zůstává deváté místo ze stovky. Na padesátce si o čtyři příčky polepšila ve srovnání s předloňským MS v Budapešti. V Kwangdžu ještě poplave dvoustovku, která ji čeká v pátek.

Milák na trati 200 metrů motýlek překonal o 78 setin deset let starý rekord nejúspěšnějšího olympionika všech dob Michaela Phelpse z období rozmachu celotělových plavek. Maďar dohmátl v čase 1:50,73 a jako první na světě se dostal po 1:51. Druhý Daija Seto z Japonska na něj ztratil více než tři sekundy.

Devatenáctiletý Milák dokázal tuto disciplínu vyhrát jako první teenager od Phelpsova úspěchu v roce 2003. Třiadvacetinásobný olympijský šampion a šestadvacetinásobný mistr světa Phelps historickým tabulkám dominoval dlouho, poprvé světový rekord překonal v březnu 2001 a pak ho sedmkrát vylepšil.

Kraulařskou osmistovku vyhrál Ital Gregorio Paltrinieri, který se jako první Evropan dostal pod sedm minut a 40 sekund. Evropský rekord krajana Gabriele Dettiho z předloňského MS vylepšil o sekundu a půl na 7:39,27. Obhájce zlata Detti skončil pátý. Šestou příčku obsadil kontroverzní Číňan Sun Jang, který se tak nemusel obávat dalšího projevu nevole některého ze soupeřů při medailovém ceremoniálu, s nimiž se setkal po triumfech v závodech na 400 a 200 metrů.

Federica Pellegriniová se stala třetí plavkyní, která má z mistrovství světa čtyři zlaté medaile v jedné disciplíně. Vítězstvím na kraulařské dvoustovce, kde skončila devátá Barbora Seemanová, navázala na triumfy z let 2009, 2011 a 2017 a napodobila Katinku Hosszúovou a Sarah Sjöströmovou.

Třicetiletá Italka odrazila nápor mladých soupeřek v čele s osmnáctiletou Australankou Ariarne Titmusovou, která na čtyřstovce zaskočila favorizovanou Katie Ledeckou a tentokrát skončila druhá. Americká hvězda Ledecká se této disciplíny nezúčastnila, protože kvůli nespecifikované nemoci nenastoupila do úterních rozplaveb.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Kwangdžu (Korea):

Bazénové plavání - finále:

Muži:

800 m v. zp.: 1. Paltrinieri (It.) 7:39,27 - evropský rekord, 2. Christiansen (Nor.) 7:41,28, 3. Aubry (Fr.) 7:42,08, 4. McLoughlin (Austr.) 7:42,64, 5. Detti (It.) 7:43,89, 6. Sun Jang (Čína) 7:45,01, ...v rozplavbách 10. Micka (ČR) 7:48,93 - český rekord.

50 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 26,06, 2. Lima 26,66, 3. Gomes Júnior (oba Braz.) 26,69, 4. Prigoda (Rus.) 26,72, 5. Šymanovič (Běl.) 26,85, 6. Jen C'-pej (Čína) 26,86.

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:50,73 - světový rekord, 2. Seto (Jap.) 1:53,86, 3. Le Clos (JAR) 1:54,15, 4. Burdisso (It.) 1:54,39, 5. Kesyl (Ukr.) 1:54,79, 6. Harting (USA) 1:55,69.

Ženy:

200 m v. zp.:1. Pelegriniová (It.) 1:54,22, 2. Titmusová (Austr.) 1:54,66, 3. Sjöströmová (Švéd.) 1:54,78, 4. Haugheyová (Hong.) 1:54,98, 5. Jang Ťün-süan (Čína) 1:55,43, 6. Oleksiaková (Kan.) 1:56,59, ...v semifinále 9. Seemanová (ČR) 1:57,16 - český rekord.

Smíšené:

4x100 m pol. záv.: 1. Austrálie (Larkin, Wilson, McKeonová, Campbellová) 3:39,08, 2. USA (Murphy, Kingová, Dressel, Manuelová) 3:39,10, 3. Británie (Daviesová, Peaty, Guy, Andersonová) 3:40,68, 4. Rusko 3:40,78, 5. Kanada 3:43,06, 6. Itálie 3:43,27.

Semifinále:

Ženy:

50 m znak: 1. Bakerová (USA) 27,62, ...10. Kubová (ČR) 27,91.

Extrémní skoky do vody:

Muži - konečné pořadí: 1. Hunt (Brit.) 442,20 b., 2. Lo Bue (USA) 433,65, 3. Paredes (Mex.) 430,15, 4. Navrátil (ČR) 380,80, 5. De Rose (It.) 378,90, 6. Jones (USA) 365,85.