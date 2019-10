Kráska Seemanová: Hrozná prsa… Ale jinak sbírá rekordy! | iSport.cz

Plavkyně Barbora Seemanová má za sebou skvělý víkend na Plzeňských sprintech. V závodech Českého poháru překonala dva národní rekordy a směrem k mistrovství Evropy v Glasgow je ve výborné formě. „Jsem nadšená, akorát to strašně bolelo. Makáme dál!“ slibuje devatenáctiletá dvojnásobná šampionka z loňské mládežnické olympiády.

Jak se blíží olympijský rok, z Barbory Seemanové čím dál jasněji roste velká naděje pro Tokio. V zimní sezoně už v Berlíně vyhrála dva závody Světového poháru a o víkendu v Plzni v krátkém bazénu kosila rekordy. První z nich na doplňkové trati 200 metrů motýlek, kde se poprvé v kariéře dostala pod dvě minuty a 10 sekund a časem 2:09,46 po téměř pěti letech o 33 setin vymazala výkon Barbory Závadové.

„Abych byla úplně upřímná, tohle bylo něco, po čem jsem střílela, s jakým cílem jsem Báru hlásila na disciplínu 200 delfín. Nikdo o tom nevěděl, jsem moc ráda, že se to Báře povedlo. Je to hlavně známka síly a vytrvalosti, což je pro nás důležité pro její hlavní disciplíny,“ pochvalovala si Seemanové trenérka Petra Škábová.

Seemanová první plzeňský národní rekord zaplavala už v pátečním programu, v němž ještě závodila na polohové stovce. Tady zůstala časem 1:02.55 minuty těsně za svým osobním rekordem. Přesto, že nebyla spokojená se svým neoblíbeným prsařským úsekem.

„Můžu být ráda, že je to tak dobrý čas. Prsa se mi jela fakt hrozně, je to můj nejhorší způsob,“ povzdechla si Seemanová. „Rekord na 200 motýlek byl cíl trenérky. Nicméně jsem si říkala, že to je nereálné. Jsem moc ráda, že jsem udělala trenérce radost.“

A zdaleka nebyla poslední. Na kraulařské dvoustovce zaplavala Seemanová kvalitní čas 1:54,52 minuty. A na čtyřstovce pak svůj vlastní národní rekord překonala výkonem 4:03,42 minuty téměř o dvě sekundy.

„Celkově jsem s těmi třemi dny hodně spokojená. Jsem strašně ráda za čtyřstovku, protože jsme po tom s trenérkou střílely. Jsem ráda, že jsem překonala svůj český rekord,“ radovala se Seemanová. „Celkově mě Plzeňské sprinty velice mile překvapily. I co se týče 200 kraulu, je to super čas, jenom půl vteřina za mým českým rekordem. 200 delfín bylo pro mě nečekané překvapení. Takže jsem strašně nadšená.“

Trenérka Škábová přitom formu své závodnice připravuje až na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, která se koná v Glasgow začátkem prosince.

„Hranice čtyř minut nás velice láká,“ říká Škábová k ambicím Seemanové na čtyřstovce. „Jak říká Bára, makáme dál, je co zlepšovat.“

Vůbec nejkvalitnější výkon mítinku předvedl krauler Jan Micka, který vyhrál závod na 1500 metrů za 14:38,22 minuty. Micka vyhrál taky na osmistovce (7:40,51).

Simona Kubová ovládla čtvrtým nejlepším evropským časem této sezony 27,04 sekundy finále na 50 metrů znak. Na dvojnásobné distanci Kubová zaplavala dokonce třetí čas letošních

evropských tabulek a na znakové stovce zvítězila výkonem 57,75.

Limity pro ME v Glasgow splnilo v Plzni devět plavců. Kubová, Seemanová a Micka měli účast jistou díky už na jaře zaplavaným olympijským limitům. Ostré A limity překonali Kristýna Horská, Jan Šefl, Tomáš Franta, Jan Čejka a Sebastian Luňák a lehčí B limit pro juniory pokořil dvakrát Adam Hlobeň.