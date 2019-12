Kubová o postupu i zklamání: Jsem dost stará, abych to obrečela | iSport.cz

PŘÍMO Z GLASGOW | Smutek z promarněné šance střídá vyhlídka na další finálovou práci. Znakařka Simona Baumrtová na svém rozlučkovém ME v krátkém bazénu v Glasgow ve čtvrtek minula medaili na stovce, ale dnes večer půjde znovu do finále na dvoustovce, časem 2:05,73 minuty do něj postoupila jako pátá nejlepší z rozplaveb.

Další závod o medaile pro Simonu Baumrtovou? „Tak to je výhra…“ ulevila si, jen co vylezla z bazénu. „Samozřejmě jsem ráda, že je to finále, ale představa té odpolední bolesti...“

Opravdu je to tak hrozná představa?

„Ne, jsem ráda! Na předchozích šampionátech jsem na dvoustovce byla devátá, tak jsem ráda, že to vyšlo. Třeba ten čas stlačím pod 2:05, to by bylo fajn.“

Takže to v rozplavbě hodně bolelo?

„Ono to zas tak hrozné nebylo, jsou horší disciplíny než dvě stě znak. Když jsem viděla startovku, tak jsem tušila, že mě to večer bude čekat znovu, pokud to nějak nepokazím. Spíš jsem na dnešek hodně špatně spala, bylo náročné se znovu soustředit. Třeba atleti to mají trochu lepší, mají to rozložené do více dnů. My máme třeba ve čtyřech dnech nasekaných deset startů, není to náročnější ani tak fyzicky, jako psychicky. Musíme do toho jít znovu a odvést stejně dobrou práci už v rozplavbách, abychom postoupili.“

V noci jste pořád měla v hlavě čtvrteční závod, v němž vám utekla medaile?

„Určitě, je mi to líto. Je to snad čtvrté mistrovství, kde mě od medaile dělily dvě tři desetiny. Co by jiná za páté místo v Evropě dala. Jenže já jsem ty medaile vozila. V hlavě mi běží to, že jsem nezopakovala čas ze semifinále, to je mi hrozně líto. Ale to bylo včera a dneska je jiný den.“

Otočila jste list?

„Snažila jsem se. Už jsem dost stará na to, abych to obrečela, to už mám za sebou. Ale mrzí mě to hodně, nedá se ale nic dělat. Tak dvoustovka. Jupí!“ (úsměv