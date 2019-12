Benjamínek výpravy Tondrová (16): Říkala jsem si, jestli se nespletli | iSport.cz

PŘÍMO Z GLASGOW | Z plzeňského sportovního gymnázia si v šestnácti letech odskočila rovnou na mistrovství Evropy. Šestnáctiletá kraulerka Veronika Tondrová byla na šampionátu v krátkém bazénu v Glasgow benjamínkem české výpravy. „Je to úžasný zážitek,“ pochvalovala si po závodech na 100, 200 a 400 metrů kraul.

Před pár týdny na mítinku v Záhřebu zírala na tabuli s časem, který jí jasně říkal: Pojedu na mistrovství Evropy!

„Když jsem doplavala a viděla na tabuli ten čas, tak jsem tomu nemohla uvěřit. Říkala jsem si, jestli se nespletli,“ usmívá se Veronika Tondrová při vzpomínce.

Svěřenkyně trenéra Lukáše Luhového vyrazila na své první velké závody. Nejlíp skončila jednatřicátá na čtyřstovce.

„Je to hrozně pěkný. Ale špička je prostě někde jinde, máme se pořád ještě hodně co učit. Jestli chce být člověk nejlepší, tak pro to musí něco dělat,“ říká Tondrová odhodlaně.

A ona se snaží. Ve čtrnácti letech ostatně kvůli plavání opustila své zázemí v Mladé Boleslavi, změnila základní školu a vyrazila do Plzně, jednoho z nejvýznamnějších plaveckých center v Česku.

„Šla jsem tam ve čtrnácti, byl to docela šok. Ale máme na sportovním gymnáziu hrozně dobrý tým,“ pochvaluje si Tondrová. „Hrozně mě to baví a chtěla bych něco dokázat. Ty zážitky a zkušenosti, to za to stojí.“

V Glasgow prošla tradičním přijímacím rituálem reprezentačního týmu, spolu s dalšími nováčky mazákům a trenérům předvedla taneční číslo. Od starších se učí a nasává informace.

„Verča na mě od začátku působí pohodově. Byly jsme spolu v Záhřebu a seznámily jsme se. Je hrozně fajn, přijde mi uvolněná,“ říká kraulerka Barbora Seemanová. „Stres před startem dokáže vydat svoje. Když si člověk uvědomí, že ho z Česka všichni sledují, a že chtějí výsledky, a když si člověk nezaplave aspoň osobák, domů jede s ničím, tak na ty mladé lidi to je opravdu docela tlak. Já si myslím, že pro ni je úspěch, že se sem dostala. Je to něco velkého, co ještě nezažila.“

Tondrová má ráda knížky o Harry Potterovi a v centru Glasgow je kouzelnický obchůdek, kde můžete koupit třeba zlatonku, kterou malý čaroděj chytal ve hře zvané famfrpál. Mladá plavkyně si ale v Glasgow nachytala především důležité zkušenosti.

„Je to úžasný zážitek, nečekala jsem to. Máme tady ale úžasný tým, navzájem se bereme a podporujeme. Je to velká zkušenost,“ cení si Tondrová.