Zklamaná Seemanová: Katastrofa, strašný. Ještě nejsem světová jednička... | iSport.cz

„Asi bych to možná radši nehodnotila. Katastrofa, strašný, nechápu to. Od začátku to bylo úplně špatně,“ sypala ze sebe Barbora Seemanová po rozplavbě na 400 metrů kraul.

V ní sice po startu vedla, ale od druhé stovky se začala propadat a do cíle se dostala o víc než čtyři sekundy za svým říjnovým národním rekordem z Plzeňských sprintů.

„Únavu jsem ze včerejška necítila, nebyla jsem nějak rozložená, netuším, čím to bylo, nedokážu to teď říct,“ hodnotila Seemanová.

Do Glasgow odjížděla po povedeném podzimu, během něhož sbírala medailová umístění na závodech Světového poháru a překonávala národní rekordy. V Glasgow se ale na stovce a čtyřstovce nedostala do finále, nejlíp byla pátá ve finále dvoustovky.

„Asi se potvrdilo to, že prostě ještě nejsem evropská ani světová jednička, ani trojka, ani něco podobného,“ řekla Seemanová. „S dvoustovkou jsem spokojená, samozřejmě, medaile nebyla, což Češi budou určitě zklamaní. Ale já si myslím, že to není moje poslední mistrovství Evropy. Ještě k tomu je to krátký bazén, takže to neberu jako katastrofu.“

Znakař Tomáš Franta i ve třetím závodě na ME zlepšil národní rekord. Po stovce i dvoustovce mu čas 23,80 sekundy v rozplavbě na 50 metrů stačil na třinácté místo, z něhož postoupil do večerního semifinále.

„Padesátka je sama o sobě hodně nasekaná. Vůbec jsem si nebyl jistý, jestli tam proklouznu, protože v call roomu nemáme možnost sledovat výsledky. Čekal jsem a jsem mile překvapen,“ uvedl Franta.