Pro plavce whisky k snídani? Tohle si nelajsnu, fuj! ulevila si Kubová | iSport.cz

PŘÍMO Z GLASGOW | Troškou whisky k snídani začal den pro plaveckou reprezentaci na ME v Glasgow. Reprezentační šéftrenér Vlastimír Perna si krapet Ballantines zpestřil podle místního zvyku ovesnou kaši a je možné, že večer si už na oslavu dá rovnou celou skleničku. Do finále postoupily Barbora Seemanová na 200 kraul a Kristýna Horská na 200 metrů polohový závod. V semifinále je na 50 metrů znak Simona Kubová.

Čeští plavci si ke snídani v glasgowském hotelu Hilton na William Street 1 můžou dopřát specialitky místní kuchyně. Třeba masový puding, tradiční haggis, což jsou ovčí vnitřnosti vařené v ovčím žaludku. Anebo také ovesnou kaši s vanilkovou polevou. A když mají chuť, můžou zakápnout troškou whisky z láhve, která se vyjímá na snídaňovém stole.

„Ráno si to dával pan Perna. Říkala jsem si: Ty bláho, to tam máte javorový sirup ne? A prý fakt ne,“ divila se Kubová a při té představě se skoro otřásla: „Tohle bych si nelajsla, není to moje oblíbené pití. Fuj! Ne, bylo by mi z toho špatně.“

Kraulerka Seemanová radši posnídala müsli s mlékem a housku se salámem a sýrem.

„Whisky? Ne! Kaši jím, ale mám s sebou i svoji, kdyby tohle jídlo nebylo dobrý. Ale zatím v pohodě,“ říká Seemanová.

V bazénu se každopádně oběma dívkám dařilo. Kubová skončila časem 26,60 sekundy třetí v rozplavbě na 50 metrů znak. Večer jí čeká semifinále a v případě úspěchu i třetí finálový závod na šampionátu.

„Do odpoledne bude potřeba zrychlit, dost. Postup do finále bude hodně těžký,“ přemítala Kubová. „Je to padesátka. Tam si někdo kopne hůř, někdo líp a může to znamenat desetinu, dvě. Vzpomínám si na Kodaň, kde jsem plavala jedenáctá, a kdybych plavala o desetinu rychleji, tak bych byla čtvrtá. To stejné bude tady.“

Seemanová si zlepšila náladu po závodě na 100 metrů, kde jí uniklo finále. Na dvoustovce se do něj dostala druhým nejrychlejším časem 1:55,09 minuty.

„Můžu říct, že jsem se tak strašně naštvala, protože to byla moje chyba, že jsem se nedostala do finále,“ řekla Seemanová. „A když jsem pak viděla svůj závod a ty dvě chyby, které mě stály čtyři desetiny, o které mě utekl ten postup, tak jsme se s Péťou tak strašně naštvaly, říkala jsem jí, že postoupím do finále na dvoustovku, ať tam v tom bazénu třeba zemřu.“

Finále si zaplave i Kristýna Horská na 200 metrů polohový závod, kam postoupila sedmým časem 2:10,12 minuty. Navázala tak na úspěch z minulého ME v Kodani, kde v roce 2017 skončila šestá.

„Chtěla jsem do finále, když jsem ale viděla nahlášené časy, tak jsme věděla, že to nebude jednoduché,“ připustila Horská. „Ráno mi bylo strašně, nebyla to zdravá nervozita, vůbec jsem si neuměla představit, že budu závodit. Ale dopadlo to dobře. Ve finále bych chtěla osobák, ale jestli by to mohlo stačit alespoň na šesté místo jako v Kodani, to nevím. Přijde mi, že v Dánsku byla menší konkurence, tady je to určitě víc nabité.“