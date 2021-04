Seemanová má rekord. Příprava na Tokio pořád ve spěchu, ale šlape

Z farmy, kde bydlí, je to všude do kopce • Vlastimil Vacek

Občas to zabolí, ale jinak jde plavkyně Barbora Seemanová k olympiádě v Tokiu bez větších zádrhelů. Na Velké ceně Pardubic skáče do vody z plné přípravy si i tak zlepšila jeden osobní rekord. Na dvoustovce motýlkem posunula časem 2:13,64 minuty svůj výkon z roku 2019 o téměř půl sekundy. „Příprava šlape dobře,“ pochvaluje si.

Se zkušenou Maďarkou Zsuzsannou Jakabosovou se dlouho rvala ve vyrovnaném souboji. Soupeřka jí nakonec uplavala, ale Barbora Seemanová má za bolestivé úsilí na motýlkářské dvoustovce za odměnu aspoň osobní rekord. V Pardubicích také ukázala kvalitní čas 1:59,23 na 200 metrů kraulem, která bude její hlavní tratí na blížícím se ME v Budapešti.

Jak hodnotíte závod s osobním rekordem?

„Dobře. Jsem moc ráda. Posledních patnáct metrů bylo… Jak to říct slušně? Solidních.“

Čekal jsem, co řeknete…

„Štíplo to dost, ale to je tím, že jsem v zátěži, že nejsem odpočatá. S tím jsem počítala, s tím jsem tam šla.

Co vám řekla dvoustovka kraulem?

„Myslím si, že je to dobrý čas. Je to na plavání v sezoně docela fajn, asi tak. Nečekala jsem, že by tady padl nějaký zázrak.“

Pardubický mítink jdete z plného tréninku, ale nedávné časy ve Stockholmu, kde jste vyhrála na 200 i 400 metrů kraul, byly hodně nadějné. Souhlasíte?

„Jo, myslím si, že příprava celkově šlape dobře. Ve Stockholmu jsem byla díky předchozí nemoci dost odpočatá. Tam to bylo trošku přirozeně vyladěné. Tady jsme do toho zase trošku šláply. Docela se to podepsalo. Je vidět, jak ta příprava v závodech pracuje. Po Stockholmu už jsem zase začala trénovat normálně. Všechny testy jsou v pohodě.“

Co máte v hlavě před blížícím se mistrovstvím Evropy v Budapešti?

„Nějak nic moc… Nemám zvlášť jiné myšlenky než normálně sezoně. Teď se připravuju na Evropu, všechno jde podle plánu. Já se na to nějak neupínám. Soustředím se na práci v trénincích a nemyslím na to, co bude za měsíc.“

Cítíte šance na vysoké umístění?

„Samozřejmě že chci. Chci se pokusit zaplavat svoje maxima, a když si je zaplavu, tak by to mohlo být dobré umístění. Rozhodně nejedu na Evropu si jenom tak zaplavat. Beru to zodpovědně, že je to vrchol jako jiný.“

Je možné si zlepšit osobní rekord na mistrovství Evropy v květnu a pak to zopakovat v létě na olympiádě?

„No, to by bylo dobrý! (smích) Takhle s tím nepočítám, ale takhle bych si to přála.“

Plavci patří ke sportovcům, které omezení kvůli pandemii koronaviru hodně zasáhla. Jak jste na tom teď?

„My akorát řešíme to, že máme omezenou dobu otevření bazénu, takže máme tréninkové jednotky hodně u sebe. Máme mezi nimi třeba dvě hodiny, musíme tam ještě vecpat suchou přípravu. Komplikací je, že nestíháme moc regenerovat, musíme se tomu přizpůsobit.“

Jak vás to ovlivňuje v běžném tréninkovém dni?

„Oběd se musí dát dřív, aby člověku nebylo na tréninku špatně. Ale po ranním tréninku je ještě posilovna, takže člověk končí v jedenáct na bazéně, v půl dvanácté se dostane domů a ve tři čtvrtě na jednu už musí zase odjíždět. Nebyla jsem zvyklá úplně spát, ale člověk je rád, když si na hodinu lehne a odpočine… Člověk je furt ve spěchu.“