Třináctka pro Budapešť! Čejka sní o olympiádě, Seemanová o rekordu

Fanoušci byli jen u streamového přenosu, pro české plavání to byl ale velký návrat k životu. Při víkendové Velké ceně Pardubice přibyl znakař Jan Čejka ve dvou disciplínách jako poslední limitář pro evropský šampionát v Budapešti. V nominaci je tak zatím třináct plavců, tým může ještě doplnit posila do štafety.

Pro klasické perníkové medaile si museli závodníci chodit sami, ale byla to malá daň za comeback plaveckých závodů.

„Netroufnu si to sníst. Ale je to hezké, nikde jinde to není. V Pardubicích je to tradiční medaile,“ usmívala se znakařka Simona Kubová.

Perník osladil elitě českého plavání první mítink roku, který pro reprezentanty znamenal generálku na květnový evropský šampionát v Budapešti. Kubová po sobotním vítězství na znakařské padesátce v neděli vyhrála v čase 1:01,54 minuty i na stovce.

„Je to moc prima. Závody v Česku mají svou atmosféru. Není to tak daleko, je příjemné, že máme možnost tady plavat. Doufám, že se co nejdřív otevřou bazény po celé České republice a budou moct plavat všichni,“ řekla Kubová.

Náročný program má za sebou Barbora Seemanová, která zvládla vítězně stovku, dvoustovku i čtyřstovku volným způsobem a navíc si už v sobotu zlepšila osobní rekord na 200 metrů motýlek (2:13,64). V neděli zaplavala na čtyřstovce kraulem čas 4:14,72 a na závěrečné stovce pak výkonem 55,00 sekundy překonala rekord mítinku.

„Na minulé závody ve Stockholmu jsem ubírala, ale sem jsme přijížděli po tréninku. Je to pro nás tréninkový závod,“ vysvětlovala Petra Škábová, trenérka Seemanové. „Příští týden ještě jedeme na soustředění, kde bychom chtěli udělat dobrou práci.“

Seemanová se bude na evropském šampionátu soustředit na dvoustovku kraulem a ráda by útočila na národní rekord 1:56,96, který vytvořila v prosinci v Taškentu.

„To bude vysoký čas, na Evropě na osobní rekord musíme pomýšlet,“ potvrdila Škábová.

Finálové naděje pro Budapešť má i Kristýna Horská, další svěřenkyně Petry Škábové, která má olympijskou jistotu. Dvoustovku prsa v Pardubicích zvládla za 2:29,76.

„Minulý týden jsem na tréninku plavala nejlepší časy asi za dva měsíce, očekávala jsem víc. Ale nejsem zklamaná, byl to dobrý trénink,“ hodnotila Horská. „Na mistrovství Evropy bych se chtěla dostat do finále. Na dlouhém bazéně mi zatím vždycky uniklo.“

Poslední možnost, jak splnit kvalifikační limit pro mistrovství Evropy využil jen pardubický znakař Jan Čejka, který se do výpravy už v sobotu protlačil na padesátce (25,48) i na dvoustovce (1:59,93). V neděli pak na stovce skončil druhý za Tomášem Frantou, který výkonem 55,01 vylepšil rekord mítinku.

„Tenhle bazén mám rád, je pro mě vždycky super závodit v domácí atmosféře, když jsem na svém bazénu, který dobře znám. Normálně by tady byli i diváci, ale furt je to pro mě super, moc jsem se sem těšil,“ pochvaloval si Čejka. „Na mistrovství Evropy se soustředím na dvě stě metrů znak, kde tajně pomýšlím na olympiádu.“