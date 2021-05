16 českých plavců čeká ME. Když to cinkne, bude to skvělé, hlásí šéftrenér

Poznají jen hotel a bazén, kouzelné město na Dunaji uvidí jen z autobusu. Přísná hygienická bublina na mistrovství Evropy v Budapešti je ale pro české bazénové plavce přijatelnou cenou za možnost konečně se porovnat se soupeři na vrcholné akci. „Pokud by to cinklo, bylo by to úplně skvělé, ale příliš se k tomu neupínám,“ plánuje reprezentační šéftrenér Vlastimír Perna před pondělním startem.

Ze španělského Sant Jordi de ses Salines posílala Barbora Seemanová fotky jako z dovolené. „Jsme si pro to jaro museli doletět,“ hlásila rozpustile na Instagramu.

Na soustředění na Mallorce se ale nepoflakovala, nýbrž drtila poslední tréninkové dávky před důležitým týdnem olympijské sezony. Čeští plavci se po roce a půl mají konečně možnost blýsknout na vrcholné akci. A slavná budapešťská Duna Aréna je připravena.

„Když zaplavu svoje maxima, tak by mi to mělo zajistit finále,“ plánuje Seemanová. „S trenérkou jsme toho názoru, že tam už je to strašná rvačka, už se tam může stát cokoli. Doufáme, že se mi podaří zaplavat, co si přejeme.“

Jarní mistrovství Evropy v Maďarsku v olympijské sezoně? Před devíti lety to bylo taky tak a česká výprava tenkrát z Debrecínu slavně vezla tři medaile. Generace zlaté prsařky Petry Chocové, znakařky Simony Baumrtové a polohovkářky Barbory Závadové, které vybojovaly bronz, šla právě k vrcholu.

V Budapešti se chystá na start zkušený tým v čele s šesti ze sedmi jistých olympioniků, schází jen v Americe trénující Anika Apostalon. Na místě jsou borci nastupující generace v čele se znakařem Janem Čejkou či motýlkářem Sebastianem Luňákem. Evropská konkurence je ale tvrdá.

„U olympioniků bych byl rád, kdyby bojovali o finále. Pokud by to cinklo, bylo by to úplně skvělé, ale příliš se k tomu neupínám. Spíš bych byl rád, aby nám v Budapešti přibyl nějaký olympionik,“ říká na startu šampionátu šéftrenér Perna.

V Budapešti bude o olympijskou jistotu bojovat ženská štafeta na 4x100 metrů polohový závod. O olympijský limit bude usilovat znakař Tomáš Franta a snažit se musí i mladík Čejka, ačkoli mu na dvoustovce znak schází k A limitu jediná setina.

„Jedna setina za limitem na dvě stě metrů znak je strašně málo. Ještě před půl rokem jsem byl přesvědčený, že by mu olympiáda uniknout neměla,“ líčí Perna. „Jenže se může teoreticky stát, že budou vzhledem k epidemiologické situaci brát jenom áčkaře. Budu rád, když se Honza Čejka trošku hecne a zkusí tu jednu setinu umazat.“

Plavce čeká týden, v němž se z hotelu dostanou jenom do arény k bazénu. Šampionát bude probíhat v přísné bublině, kterou si organizátoři vyzkoušeli při podzimní lize ISL.

„Beru si hodně knížek, počítač, hodně jídla. To by byl velký problém, kdyby mi došlo jídlo. Beru si i bonbonky. Ne hromadu bonbonů, ale sladké je pro mě důležité,“ usmívá se Seemanová.

To nejsladší pro ni ale leží v bazénu, kde ji čeká klíčová zkouška před olympiádou.

„Je to další možnost zkusit si rozložení závodu, strategii, soustředit se na chyby, abych je nedělala,“ líčí Seemanová. „Po psychické stránce to bude střet s větší konkurencí. Je to takový malý krok před olympiádou.“

NOMINACE NA ME

Kristýna Horská (100 a 200 m prsa, 200 m polohový závod)

Barbora Janíčková (100 m volný způsob, 100 m motýlek)

Anna Kolářová (50 a 100 m volný způsob, 50 m motýlek)

Simona Kubová (50, 100 a 200 m znak)

Barbora Seemanová (50, 100, 200 a 400 m volný způsob)

Jan Čejka (50, 100 a 200 m znak, 400 m polohový závod)

Filip Chrápavý (100 a 200 m prsa)

Tomáš Franta (50, 100 a 200 m znak)

Ondřej Gemov (400 m volný způsob, 200 m motýlek)

Adam Hlobeň (100 a 200 m motýlek, 200 m volný způsob)

Tomáš Ludvík (50, 100 a 200 m znak, 400 m polohový závod)

Sebastian Luňák (50, 100 a 200 m motýlek)

Jan Micka (400, 800 a 1500 m volný způsob)

Jan Šefl (50 a 100 m motýlek)

Jakub Štemberk (200 a 400 m volný způsob, 200 m pol. závod)

Matěj Zábojník (50, 100 a 200 m prsa)

Štafety: 4x100 polohově ženy, 4x 100 polohově muži