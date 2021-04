Mickova zpověď, tátu mu vzal COVID: Bojuju s tím. S dcerkou jsem dospěl

Žil jako v pohádce. Plavec Jan Micka si jede krásnou reprezentační kariéru, v níž se stal jedním z nejúspěšnějších plavců české historie. Před necelým rokem se mu narodila dcera a letos v létě ho čeká jeho třetí olympiáda. I do jeho života ale tragicky zasáhla pandemie koronaviru. Na COVID před měsícem zemřel jeho tatínek. „Občas je mi z toho ještě trochu úzko, ale už nemám takový problém o tom mluvit,“ říká Micka, národní rekordman na tratích od 400 do 1 500 metrů volným způsobem.

Plavecký svět se opět rozjel. Konají se mezinárodní závody, v květnu čeká mistrovství Evropy a v srpnu olympijské hry. Jan Micka ale místo sportovních starostí řešil v posledních měsících ty nejhorší v reálném životě.

„Úmrtí v rodině je pro každého těžké a každý to snáší jinak. Je to velká rána,“ říká Micka, který navzdory složité situaci dál dře v bazénu a o víkendu se představil na Velké ceně Pardubic.

Jak vám je?

„Těžko se s tím vyrovnává. Říká se: Čas léčí. Nezbývá čekat, než to odezní, nic jiného se s tím nedá dělat. Je to náročný. Když to bylo čerstvé, tak se to u mě hodně promítlo. I teď s tím hodně bojuju. Naštěstí se během dne umím odreagovat, soustředit se i na jiné věci. Je to těžký… Zvládal jsem to těžce, teď už je to lepší…“

Kde berete sílu?

„Naštěstí mám doma malou dcerku, které bude zanedlouho jedenáct měsíců. Mám skvělou přítelkyni, s kterou plánujeme svatbu. Tahle moje rodina mě drží nad vodou. A drží mě nad vodou i moje mamka, brácha, děda s babičkou, rodiče od přítelkyně Kristýny... Mám aspoň v tomhle těžkém období světlé, záchytné body, na které se upínám, na které se těším, a které mi pomáhají překonat tuhle těžkou situaci.“

S dítětem jsem dospěl

Už skoro rok jste tatínek, jak vás tahle zkušenost změnila?

„Hrozně jsem dospěl. Už to není takový ten svobodný život, že si člověk může dělat, co chce, stará se jenom sám o sebe. Člověk se stará o dítě, snaží se zabezpečit rodinu, dceru, přítelkyni. To mě hrozně nabíjí a pomáhá. Je super, že pomáhají mně. Člověk vidí, jak malá roste, jak se usmívá. Nejdřív pásla koníčky, pak se uměla přetočit. Teď už vstává, chodí. Je to mazec...“

Jak je na tom s vodou?

„Ze začátku se jí moc nelíbila, teď už se jí naštěstí líbit začíná. Ve vaně vydrží dlouho. Baví jí to. Začíná objevovat svět. Jak se naučila lézt, tak jsme ji dali na terásku. Nejdřív byla mimo trávu, pak na ni začala pomalu sahat, aby zjistila, co dělá. Nevěděla, jestli může, nemůže, pak se rozeběhla, po čtyřech samozřejmě. Už lítala po zahradě, je k nezastavení. Je to malej ďáblík, malej uragán...“ (úsměv)

Sport je oproti rodině vedlejší, ale vy se se situací perete, blíží se olympiáda...

„Teď to v bazéně bohužel moc nedávám. V tréninku ani v závodech se mi moc nedaří. Je to taky jedna z těch věcí zapříčiněných tou nešťastnou událostí. Už dřív jsem měl v tréninku jisté problémy a bojuju s tím doteď. A ještě chvíli bojovat budu. Ale říkám si, že mě čekají poslední tři měsíce do olympiády, kde bych rád úspěšně zakončil toto náročné období. Občas se mi to zdá jako šílený kolotoč.“

Vidíte to jako šílený kolotoč?

„Ano, je to náročné fyzicky i psychicky a kvůli koronavirové situaci je to o to náročnější. Na olympiádu se moc těším a zároveň se těším, až si po olympiádě na chvíli odpočinu.“

Olympijské hry se o rok odložily, což pro sportovce znamená delší tlak, víc dřiny, nutnost změnit mentální nastavení. Jak jste to zvládnul vy?

„Někdo se s tím vyrovnává líp. Přiznám se, že mně to moc do karet nenahrálo. V jednom smyslu jo. Bylo fajn, že díky tomu, že byla odložená olympiáda, jsem mohl být u porodu, což byl fakt silný zážitek, neskutečný pocit. Narození je silný emocionální zážitek, myslím si, že by si ho měl člověk zažít. Ohledně rodiny to bylo pro mě pozitivní. Na druhou stranu, co se týká sportovní kariéry, udělalo mi to čáru přes rozpočet.“

V čem konkrétně?

„Člověk byl naladěný psychicky i fyzicky na něco jiného. Teď se to o rok prodloužilo. Je to těžké. Přiznám se, že bych byl rád, kdyby byla olympiáda v původním termínu, případně, kdyby se zrušila úplně. Někdo mohl trénovat, někdo ne. My máme docela velký tréninkový výpadek ještě z minulého jara, pak i z podzimu. Takže se to v trénincích i závodech docela silně promítá. Po sportovní stránce to nesu hůř.“

Mickovy národní rekordy 400 m 3:48,32 (2013) 800 m 7:48,93 (2019) 1500 m 14:48,52 (2019)

Dá se spočítat, o kolik tréninkových dní jste přišel?

„Kdy to zavřeli? Začátkem března, Podolí otevřeli koncem dubna. To jsou dva měsíce, člověk začínal s plnohodnotným tréninkem nanovo. Trénovali jsme celé léto, pak se to zase v říjnu zavřelo. Trénovali jsme, netrénovali. A to pokračovalo donedávna... Přejížděli jsme od jednoho soukromého bazénu k druhému, pak ještě po zahraničí. Pak jsme dostali zase výjimku, takže jsme trénovali v Podolí, na Strahově, měli jsme soustředění v Beleku. Prostě, byl to blázinec.“

Kde ztracený trénink nejvíc cítíte?

„Největší průšvih bude v mém případě cit pro vodu. Ale ztratil jsem i fyzicky. Tím, že jsem neplaval, jsem ztratil relativně hodně svaloviny. Váha mi šla dolů, odešly mi svaly, přibylo pár tuků, celkově ve vytrvalosti, síle, rychlosti. Všechno mi chybí. Nebude lehké se do olympiády dát dohromady. Nebude to lehké, bude to bolet jak blázen. Ale věřím, že to zvládnu a na olympiádě zaplavu skvělé časy. Od září, až začneme novou sezonu, doufám, že bude po všech opatřeních, budeme moct plnohodnotně trénovat a já osobně budu muset začínat od nuly.“

Co se do olympiády dát dohnat?

„Nějaká vytrvalost se nahnat dá. Ale pak budu potřebovat hlavně intenzitu, rychlost a vydržet v rychlosti. Kilometrážní objem a základní vytrvalost mám. Když mi dají pět, deset kilometrů, odplavu to v solidním čase, ale není tam ta rychlost. V pátek jsem tady plaval patnáctistovku a hned první stovka byla pomalá. To souvisí s tím citem pro vodu, měli jsme velký tréninkový výpadek. Člověk se furt snaží něco dohnat. Celkově to rozpoložení, psychicky i fyzicky není dokonalé. Jak jsem říkal před chvilkou, čas léčí, snad se to zlepší.“

Odvážlivci z olympiád: Outsider se učil plavat či maratonec, který ustál ztrátu zlata

Potřebuju koncepční změnu...

Pomáhá vám tréninková dřina přijít na jiné myšlenky?

„Ve vodě to je naštěstí v pohodě. Člověk přijde a začne trénovat, na nic nemyslí. Jenom na to, aby se nezapomenul nadechnout, aby správně dýchal, myslím na techniku. Na nic jiného myslet nejde. Ze začátku pro mě bylo hrozné, když jsem přišel domů, nebo večer, když jsem usínal, hlava mi šrotovala, furt jela na plné obrátky. I sny jsem měl hrozný. Teď už je to naštěstí mnohem lepší.“

Na co se teď v tréninku chcete zaměřit?

„Trénovat naplno, trénovat s plavci, kteří mi na tréninku pomůžou naplavat kvantitu kilometrů a zároveň, aby to nebylo jen odplavané. Aby mi pomáhali tou intenzitou. Trénovat tvrdě, v dobrém týmu.“

A ten kolem sebe máte?

„Teď do Evropy ho kolem sebe naštěstí mám. Trénuju s panem Kyněrou a s plavci se Znojma, kde plave Adam Hlobeň. A teď máme jet na soustředění do Popradu s Davidem Koutným, který plave hodně dobře dlouhé krauly. Měl by s námi jet i Tomáš Chocholatý z Plzně, taková mladá puška, kluk rychlý, hbitý, hodně sebevědomý. Věřím, že mi to pomůže. Je to momentálně to nejlepší, co člověk v republice kolem sebe může mít. Byl jsem dva týdny s panem Kyněrou na soustředění, a teď zbývají tři týdny do Evropy.“

Může se jednat o dlouhodobější spolupráci?

„Zatím to je do Evropy, abych se dostal z téhle krize. V trénincích plavu dobře. Ale na to, aby se to projevilo v závodech, to chce koncepční změnu.“

Může být květnový evropský šampionát v Budapešti momentem, který vás sportovně znovu nakopne?

„Na všech velkých závodech chci vždycky překonat svoje časy a je jedno, jestli budu pátý, nebo dvacátý. V Pardubicích patnáctistovka vůbec nevyšla. Ale na tyhle závody jsme se nepřipravovali, připravovat se budeme na Evropu. Uvidíme, kus práce je přede mnou. Věřím tomu, že mě ta závěrečná příprava před mistrovství Evropy a nakonec i samotná atmosféra závodu nakopne a dotlačí ke skvělým časům a výsledkům.“