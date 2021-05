Zlatá Seemanová: Jenom jsem zavřela oči... Poslední metry neskutečně bolely

Z farmy, kde bydlí, je to všude do kopce • Vlastimil Vacek

Jste první českou evropskou šampionkou v olympijské disciplíně, jak vám to zní?

(smích) „Zní to super, ani fakt nemůžu popsat, jak se teď cítím. Je to neuvěřitelný! Nechápu, jak jsem to dokázala. Posledních patnáct metrů tak neskutečně bolelo, že ani nemůžu chodit. Jenom jsem zavřela oči a makala jsem, co nejvíc to šlo. Když jsem viděla vedle svého příjmení jedničku, byla jsem úplně v šoku.“

Většinu závodu vedla obhájkyně titulu Charlotte Bonnetová, v konci zase útočila legendární Pellegriniová, věděla jste o soupeřkách?

„Já jsem se soustředila na sebe. Věděla jsem, že určitě někdo vystřelí a bude chtít jet tu první stovku hodně rychle. Já jsem se bála, že když nezačnu rychle, potom to nerozjedu. Snažila jsem se jet svoje naučené tempo, ale zároveň si hlídat Charlotte vedle mě, aby mně zase tolik neujela. Federiku jsem na poslední dvacítce zpozorovala. Pak jsem radši zavřela oči, protože jsem nechtěla vědět, jak to dopadlo…“

Jak se zavřenýma očima zvládá zlatý dohmat?

„Já jsem na tom dohmatu pracovala od semifinálové padesátky, protože tam byly velké rezervy. Měla jsem natrénované, jak by to mělo správně vypadat. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Myslím, že na videu to uvidí stejně.“

Jsou to necelé tři roky, co jste přivezla dvě zlaté medaile z mládežnické olympiády v Buenos Aires, berete tenhle úspěch jako důkaz, že s trenérkou Petrou Škábovou jdete správnou cestou?

„Já si myslím, že určitě. Nejsem takový typ, že by po juniorech hned vystřelil, byl ve finále a sbíral medaile. Ale myslím si, že tohle je daleko účinnější cesta. Pomaličku se zlepšuju po krůčkách. Vůbec mi to nevadí, že jsem ji získala až teď. Doufám, že se budu furt zlepšovat, klidně po malých krůčkách, to by mi stačilo.“