Seemanová zabalila Ameriku! Doma ji drží přítel i expert na bonbony

Z farmy, kde bydlí, je to všude do kopce • Vlastimil Vacek

Zlaté dozvuky jejího senzačního titulu na 200 kraul na evropském šampionátu v Budapešti jsou pořád znát. Dnes Barbora Seemanová dostala na snídani modré a růžové růže a skleničku šampaňského. Medaile jako důkaz úspěšné cesty ale rozsoudila i její velké téma.

„Rozhodlo mnoho aspektů. Medaile k tomu taky dost přispěla. Myslím si, že s Péťou (trenérkou Škábovou) nám spolupráce velice dobře jde, není problém v přípravě, v trénincích, všechno to jde, jak má. Myslím, že u medaile náš posun byl krásně vidět,“ vysvětlila Seemanová.

Dosavadní plán pro ni znamenal nastoupit po olympiádě v Tokiu na univerzitě v Louisville. Tamní trenér Arthur Albiero se za českou plavkyní dokonce už v roce 2019 vypravil na návštěvu do Prahy. Do příběhu ale vstoupily události koronavirové pandemie, které odložily olympijské hry o rok. Seemanová se během něho vypořádala s kritickou tréninkovou situací a dostala se na úroveň evropské šampionky. A Amerika ji už neláká.

„V Americe se člověk dostane do studijního plaveckého týmu, kde se soustředí na tým, aby tým uspěl. My jsme se s Péťou shodly, že bychom se chtěly soustředit, abych uspěla já jako jedinec, abych se čtyři roky, které mají být moje nejlepší, soustředila na sebe,“ líčí Seemanová.

Rozhodnutí ji usnadnily také podmínky ve vysokoškolském sportovním centru Victoria na Strahově, kde trénuje.

„Strašným způsobem se mi zlepšily podmínky, mám mám svou vlastní dráhu. Je hrozně znát, když člověk v tréninku jede sám na sebe. Mám tréninkovou supinu, sparringy, tým lidí, který se pro o mě stará, fyziology, psychology, výživám,“ líčí Seemanová.

Evropská šampionka s trenérkou Petrou Škábovou mají k dispozici početný doprovodný tým. Spolupracují s kondičním trenérem Marcelem Roztočilem, fyzioterapeutem Milanem Martínkem, k Petru Kotíkovi chodí Seemanová na pravidelné kickboxové tréninky a má experta i na airbike.

Výživový odborník Libor Vítek jí pomáhá se správným poměrem stravy s cílem, aby se jí vyhýbala svalová zranění.

„Když mu Bára poslala svůj první jídelníček, nevěřil, řekl, že jí víc než Pepa Dostál,“ směje se trenérka Škábová. „Bára je hrozně hubená, má hrozně málo tuku, pracujeme na tom. Bára si sama dobře vaří, hlídá si, co má, i když součástí každého kufru je hromada bonbonů, gumídky je třeba doplnit…“

Seemanová je v Česku šťastná také v osobním životě se svým přítelem Matyášem Písačkou, fotbalistou druholigového Ústí nad Labem.

„Ve svém osobním životě je velmi spokojená. Myslím si, že si strašně srovnala svůj život, je se svým přítelem, vyzařuje z ní obrovská vnitřní spokojenost. Kdyby to přetrhla, bylo by to psychicky do minusu, nebylo by to správně,“ vysvětluje Škábová.

Další motivací zůstat v Evropě je pro Seemanovou možnost závodit v profesionální lize ISL, kterou by v případě amerického studia musela obětovat.

„Moc bych do ní chtěla, je to posun mezi profesionály a obrovská zkušenost,“ těší se Seemanová, která půjde na letošní ligový draft.