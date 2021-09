Plavecké derby! Seemanová v prestižní lize vyzve i Kubovou: Všichni jsou milí

Zatímco Kubová už závodila v prvních dvou ligových mačích minulý týden, Seeamová jde do boje poprvé. V prestižní ISL navíc zažije svou historickou premiéru.

„Moc si to všechno v ISL lize užívám. Je to pro mě něco jiného, je tu třicet lidí, se kterými trénuji, bavím se s nimi a musím s nimi fungovat. Je to pro mě skvělé. Jsem ráda za ten tým, který mám, protože jsme všichni moc v pohodě. Náramně jsme si sedli,“ uvedla Seemanová. „Bavíme se skvěle. To je vždycky důležitý, když musíte podávat nějaké výkony, aby byla sranda.“

V týmu je sice nováčkem, ale podle všeho do něj bez nejmenších problémů zapadla. Vedle Hosszúové se potkává třeba s nizozemskou sprinterkou Ranomi Kromowidjojoovou nebo Phelpsovým nástupcem Kristófem Milákem.

Reakce osobností na film Zátopek: Velká inspirace! Čemu se divil Vémola?

„Seznámili jsme se, představili a všechno je v pohodě. Vážím si toho, že mě vzali do týmu,“ prohlásila Seemanová, která si užívá i netradiční přípravu se skupinou pod vedením jiných trenérů. „Zkouším si něco nového, tak jsem zvědavá, jak to bude plavat. Zatím jsem ale ze všeho nadšená. Stane se, že jedna parta jde třeba na zmrzlinu a jindy jde druhá, ale není to tak, že by se tvořily nějaké skupinky. Překvapilo mě, jak jsou všichni milí a otevření.“

V Neapoli bude s týmem bojovat o úspěch v ISL celý měsíc. Program bude nesmírně pestrý. „Máme čtyři utkání po dvou dnech. Poplavu od stovky po čtyřstovku," potvrzuje Seemanová, že tým bude chtít potenciál Češky využít v maximální možné míře.

V prvním dvoudenním mači poplave kraulařské tratě na 100, 200 a 400 metrů a čekají ji také tři štafety.

„Je toho přede mnou docela hodně,“ těší se Seemanová. „Chtěla bych plavat časy na úrovni, ale osobáky asi nezaplavu, i když člověk nikdy neví a moc bych ráda. Cítím se celkem fajn a jsem ráda, že jsem po krátkém odpočinku zpátky v tréninku.“