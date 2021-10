Seemanová září v profi lize: Mezi špičkami už nebudu nervózní

Senzační rok Barbory Seemanové jede dál s plynem k podlaze. Po jarním zlatu na mistrovství Evropy a letním historickém olympijském finále se chytila i v základním kole elitní ligy ISL. Ze záplavy národních rekordů vyčnívá ten na její oblíbené dvoustovce, s nímž je v letošních tabulkách druhá na světě.

O víkendu jste zaplavala národní maxima na stovce, dvoustovce i čtyřstovce, jaký to byl zážitek?

„Bylo to zvláštní. Když jsem odjížděla, nepředpokládala jsem, že budu plavat okolo osobáků a rekordy jsem nevěděla, protože jsem v krátkém bazénu plavala naposledy před rokem. Dohmátla jsem a říkala si: To je nějaký rychlý… Pak jsem koukala na mobil a Péťa (trenérka Škábová) mi psala, že je to český rekord. Takhle to bylo se všemi starty.“

Proč jste si nevěřila, že byste mohla plavat takhle rychle?

„Bála jsem se, že budu plavat pomalu. Po olympiádě jsem měla volno, řešily se zdravotní komplikace, bylo toho strašně moc. Jenom jsem se bála, abych si tady neudělala ostudu, abych něco předvedla. Absolutně to předčilo očekávání. Ukazuje to, že když člověk opravdu chce, atmosféra ho dokáže i vyhecovat. Tělo si prostě pamatuje tréninky před olympiádou, jak jsme makali. Moje výkony i výkony všech se začaly zlepšovat od jednoho matche k druhému. Jak jsme závodily víc a víc, očekávala jsem, že se budu zlepšovat. Ale ne až takhle rapidně. Potěšilo mně to.“

Na ISL jste závodila poprvé, co vám ta zkušenost dala?

„Rozhodně je to pro mě obrovské plus do mé osobní kariéry. Jak to, že jsem opravdu měla tři starty ve dvou hodinách a každý jeden start musel být odjetý naplno. Byly tam i dva starty za sebou během pěti minut. Pro tělo je to další trénink, tělo se naučí pracovat pod tlakem, s únavou, vyčerpáním. Když mám na mistrovství Evropy tři starty během tří dní, snáší se to líp. Naučila jsem se novinky, co jsem si vzala od trenérů. Radili nám do rozplavání, techniku. Celou dobu komunikujeme v angličtině. Závodila jsem mezi absolutními špičkami na světě, to mě zase zoceluje. Nebudu nervozní, když vedle nich budu stát na mistrovství světa.“

O víkendu jste se na dvoustovce znovu utkala se světovou rekordmankou Federikou Pellegriniovou a stejně jako ve finále mistrovství Evropy i olympiády ji porazila…

„Byla to zajímavá zkušenost. Poprvé po dlouhé době jsem byla hodně nervozní před startem. Olympiáda ani Evropa nebyly s diváky, to byla teď premiéra. Když jsme měli match s Aqua Centurions, byla vyprodaná tribuna a všichni fandili jenom Federice. Před startem byl neskutečný řev, a když doplavala, šílená atmosféra… Snažila jsem se to zvládnout, jsem ráda, že se mi to zas povedlo.“

Sblížila jste se s některou ze světových hvězd?

„Skamarádila jsem se tady se strašně moc lidmi. Hrozně mě překvapilo, že všechny hvězdy, ke kterým vzhlížím, jsou hrozně v pohodě, jsou to normální holky, jako jsem já. S Ranomi (nizozemskou šampionkou na 50 metrů kraul Kromowidjojoovou) jsme se sblížily hodně. Jsme v jednom týmu. Všichni v týmu jsme byli velká parta.“

Během podzimu vás kromě play off ISL čekají také evropský i světový šampionát v krátkém bazénu, už máte jasnou strategii?

„Zatím jsme s Pétou neudělaly finální rozhodnutí. Primárně se soustředíme na mistrovství světa na krátkém bazéně, to je náš největší cíl. Mistrovství Evropy nepojedu z plného tréninku, budeme se připravovat, ale asi to nebude tak intenzivní příprava jako na svět. Na ISL se připravovat vůbec nebudu. Bude to v rámci tréninku. Teď jsem si osvědčila, že to funguje.“

Oproti minulé sezoně máte za sebou rok, v němž jste se výrazně posunula. Není přesto dobré znamení, že z plného tréninku plavete národní rekordy?

„Jak na stovku a na dvoustovku jsem se zlepšila docela dost. Čtyřstovku nebudu komentovat, to je tréninkový doplněk. Musíme si uvědomit, že jsem na krátkém bazéně po roce. Všechna práce na dlouhém bazénu by se měla logicky projevit i na krátkém.“

Co se dá od vás čekat na prosincovém mistrovství světa v Abú Zabí, kam chcete přijet s vyladěnou formou?

„Já budu ráda, když se mi povede zopakovat ty časy, ne-li je posunout aspoň o malilinký kousínek. Když se mi to povede, budu bojovat na finále. Jak jsme to říkala před Evropou i před každým závodem. Když se člověk dostane do finále, tam se může stát všechno.“

