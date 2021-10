Seemanová jde do boje o medaile z ME. Snad nebudu vyšťavená, říká plavkyně

Na prestižní International Swimming League (ISL) překonávala národní rekordy, na kontinentální šampionát do Kazaně, který startuje v úterý, přesto jede s pokorou. „Do finále bych se měla dostat a tam budu bojovat o medaile. Nedám to holkám zadarmo,“ usmívala se mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob v dlouhém bazénu.

Letos jste se stala evropskou šampionkou, plavala jste finále olympiády. Teď jste úspěšně přešla na krátký bazén. Co vám soutěž ISL ukázala?

„Na ISL jsem odlétala s obavami, abych tam neudělala ostudu. Po Hrách jsem si dala volno, nechtěla jsem jet celou dobu v kuse. Sezona je hodně nabitá. Nic moc jsem od sebe nečekala, doufala jsem, že tam trochu natrénuji a vrátím se zpátky do kondice, kde jsem byla před olympiádou. První starty tomu odpovídaly, pak jsem se do toho ale dostala.“

Vrcholy podzimní sezony ME v krátkém bazénu Kazaň (2.-7. listopadu) Play off ISL Eindhoven (11.-12. listopadu) Play off ISL Eindhoven (20.-21. listopadu) Play off ISL Eindhoven (27.-28. listopadu) MS v krátkém bazénu Abú Zabí (16.-21. prosince)

Sžila jste se s méně oblíbeným kratším bazénem?

„Zapracovala jsem na detailech, ve kterých na krátkém bazénu nejvíc zaostávám. Byla to pro mě taková měsíční škola. Měla jsem tam víc prostrou soustředit se na techniku a na detaily. Pracuje se tam také s videoanalytiky. Na pětadvacítce je to trochu jiné než na padesátce a jsem ráda za ISL. Doufám, že to dokážu prodat na mistrovství Evropy.“

Jak se vám dařilo na dálku koordinovat tréninky s Petrou Škábovou, která s vámi do Neapole necestovala?

„Jela jsem tam s tím, že budu trénovat jen pod vedením Luky Gabrila. Ve větší skupině by bylo náročné nechávat si svůj program. Zároveň jsme se s Petrou shodly, že bychom se chtěly něco přiučit a vyzkoušet, jak to bude fungovat. Spolu jsme komunikovaly prakticky každý den. Dávala jsem jí zpětnou vazbu, jak se cítím, jaké dáváme tréninky. Ona mi pak radila, co třeba přidat navíc. Hezky se to doplnilo.“

Náročná sezona přinese ještě ME a MS v krátkém bazénu, do toho vás čeká ještě pokračování ISL. Jak se dá všechno sladit?

„Pro mě bylo důležité, abych si to na ISL zkusila, jestli budu schopná zvládat všechny čtyři plavecké matche. Tím, jak se moje výkonnost postupně zlepšovala, tak jsem necítila, že bych měla moc závodů. Každý start mě posunul. Byla jsem ráda, že jich mám tolik, protože mě to odstřeluje. Je to pro mě psychicky lepší, když si závody vyzkouším několikrát. Jsem zvědavá, jak to budu zvládat po ME na ISL v Eindhovenu, ale vždycky můžu odjet domů, když toho na mě bude moc.“

Na ISL jste plavala i 400 metrů. Pro ME v Kazani volíte strategii disciplín 50, 100 a 200 metrů. Byla ve hře i zmiňovaná delší trať?

„Čtyřstovka je stejně jako padesátka moje vedlejší disciplína. Musíme se vždycky dívat na rozložení disciplín a případné finále na 200 metrů bych měla ve stejný den jako finále na 400 metrů. Proto jsme s trenérkou nechtěly komplikovat situaci a raději jsme zvolily odpočinek. Čtyřstovky se ještě naplavu dost. Shodly jsme se, že si ji případně dám na MS, kde je v programu poslední den a nebude ohrožovat ostatní starty.“

Pořadí závodů od nejkratšího po nejdelší vám bude na ME v Kazani vyhovovat?

„Na dlouhé Evropě jsem měla problém se stovkou, která byla po dvoustovce. Teď jsem se něco naučila v ISL, protože jsem měla tři čtyři starty během dvou hodin. Doufám, že mě to posunulo a nebudu vyšťavená. (usmívá se)“

Do Kazaně jedete jako mistryně Evropy v dlouhém bazénu. Očekávání budou u nás i ve světě velká. Na jaký výsledek se cítíte?

„Moc se nedívám na to, jaká tam bude konkurence. Soustředím se na své tréninky, jak v nich vypadám. Cítím se na finále. Do něj bych se měla dostat a tam budu bojovat o medaile. Moc bych si to přála. Nedám to holkám zadarmo.“ (usmívá se)

Vrcholem sezony pro vás dál zůstává prosincové MS v Abú Zabí?

„Ano, hlavní cíl je mistrovství světa, tím ale neříkám, že se na Evropu nepřipravuji. Abú Zabí je vzdálenější cíl. Po návratu z Neapole jsem začala znovu tvrdě trénovat. Naplavala jsem kilometry, potřebovala jsem se dostat na optimální hodnotu. Od úterý jsme už začaly ladit optimální přípravu na Evropu.“

Pohledem reprezentantů: Padesátka, nebo pětadvacítka?

Barbora Seemanová

„Preferuji padesátkový bazén. Věřím si víc v té plavecké části závodu. Bojuji totiž s obrátkami, výjezdy a podobně.“

Kristýna Horská

„Pětadvacítka. Protože zatím jsem měla větší úspěchy v krátkém bazénu. Ale padesátka je olympijský bazén, takže důležitější.“

Tomáš Franta

„Přikláním se k pětadvacetimetrovému bazénu. Cítím se silnější pod vodou a to je asi jasný důvod, proč volím krátký bazén.“

Trenéra Pernu nahradil koordinátor Strnad

Po osmi letech skončil Vlastimír Perna v pozici reprezentačního trenéra, vedení svazu vsadilo na koordinátora seniorské reprezentace Jaroslava Strnada. „Do olympiády v Paříži se bude starat o metodické a organizační záležitosti. Vedení týmu na akcích přebírají osobní trenéři nejlepších závodníků. Bude to operativnější, metodicky lépe zvládnuté,“ vysvětlil Petr Ryška, předseda Českého svazu plaveckých sportů.

„Jaroslava Strnada si ceníme jako odborníka. Bude to moci sledovat trošičku z nadhledu. Věříme, že bude schopen metodicky připravit nejlepší projekty a systémy, které by reprezentaci měly dostat kupředu.“ A kdo bude dohlížet na české plavce na nadcházejících šampionátech? V Kazani bude zodpovědnou trenérkou Petra Škábová, v Abú Zabí pak Martin Kratochvíl.

Česká nominace na ME v Kazani

(2. - 7. listopadu)

Muži: Filip Chrápavý,Tomáš Franta, Ondřej Gemov, David Koutný, Sebastian Luňák, Vojtěch Netrh, Jan Šefl, Matěj Zábojník. Ženy: Kristýna Horská, Simona Kubová, Barbora Seemanová.