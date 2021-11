Parádní start! Seemanová bloudila, pak vypálila rekord: Finále by bylo crazy

PŘÍMO Z KAZANĚ | Česká plavecká hvězda Barbora Seemanová je na začátku ME v krátkém bazénu v Kazani ve formě. Z rozplavby na 50 metrů kraulem postoupila v osobním rekordu 24,26 sekundy do večerního semifinále. Přímo do finále postoupili i Kristýna Horská na dlouhé polohovce (4:37,33) a po odstoupení Němce Wellbrocka i na kraulerské čtyřstovce Ondřej Gemov (3:42,61).

Je vyhlášený spáč, a v bombastickém prostoru prázdného Paláce vodních sportů v Kazani se Barbora Seemanová v úterý ráno navíc trochu ztratila. Na startu ale byla včas. A blesková disciplína, od níž většinou moc nečeká, jí přinesla osmý nejlepší čas rozplaveb a dobrou náladu na úvod šampionátu. Časem 24,26 si o 19 setin zlepšila osobní rekord z říjnových Plzeňských sprintů.

Co říct na takový start?

„Hustý! Super! Já jsem nečekala, že bych ráno jela takhle rychle. Je to osobák, takže super. Padesátka mě začala bavit.“ (směje se)

Takže vás závod na úvod kazaňského dobrodružství dobře naladil?

„Já jsem už tak dobře naladěná. Jsem strašně ráda, že jsem si mohla vyzkoušet bazén. Dneska jsem tady trochu bloudila, hledala jsem call room, takže to bylo takové zmatené. Večer si půjdu užít semíčko.“

Jak se vám líbí Palác vodních sportů, zdejší největší plavecká hala světa, v níž podle neradostné tradice posledních měsíců schází diváci?

„Ten bazén mi přijde strašně krátký, což je fajn, protože na tribunu není vidět, jak je to zatmavené. Ale už jsem si zvykla na závodění bez diváků, takže mě to neovlivňuje.“

Budete večer myslet na finále?

„Jako upřímně, bylo by to fakt crazy, kdybych se dostala do finále. Ale na padesátku jsem dlouho nejezdila, tak si to chci užít. Je to zase něco jiného, kdyby bylo finále, byla bych úplně nadšená. V padesátce buď vyjde všechno, nebo nic. Aspoň vidím, že tam ta rychlost je. Na tréninku jsem si přišla pomalá, jsem víc na tu dvoustovku, ale očividně i ten sprint dokážu rozjet.“

Horská a Gemov do finále

Hned první den soutěžního programu na ME v Kazani čekají české plavce dva starty ve finále. Dostali se do něj Kristýna Horská na 400 metrů polohový závod a Ondřej Gemov na 400 metrů kraul.

Na dlouhé polohovce vybojovala Horská svůj tradiční psychický zápas s bolavým závěrečným kraulovým úsekem. A vyplatilo se, protože časem 4:37,33 minuty postoupila ze sedmého místa do finále.

„Znak je moje slabina, věděla jsem, že mi hodně ujely. Věděla jsem, že budu muset do prsou hodně kopnout. Ale nepřipadalo mi, že mě unavily. Když jsem točila do kraulu, myslela jsem si, že to nebude tak hrozný. Ale poslední pětadvacítku jsem myslela, že nedojedu,“ ulevila si Horská.

Dvaadvacetiletý Ondřej Gemov se v rozplavbě na mistrovství Evropy hecnul k životnímu výkonu. Mezi velkými jmény byl dlouho na čele a nakonec si časem 3:42,61 o masivních 1,26 sekundy zlepšil osobní rekord.

„Rozjel jsem to asi trošku rychleji, než jsem měl, ale pocitově to bylo naprosto skvělý,“ hodnotil Gemov. „Poslední stovka kousla, to určitě, ale že bych tam ultra vyhnil, to si nemyslím. Ale nechal jsem to všechno, už bych otočit nedokázal, možná pětadvácu, víc ne. Bylo by pěkné proklouznout do finále.“

Přání se Gemovovi nakonec splnilo. Ve výsledcích byl sice devátý a už se na večer chystal jako náhradník. Potom ale pořadatelé oznámili, že se v rozplavbách čtvrtý Němec Florian Wellbrock svého místa vzdal. A mladý sparingpartner Barbory Seemanové si tak večer poprvé v kariéře zaplave v medailovém závodě. A znovu bude připraven jít do boje s odvahou proti bolesti.

„Je to tím, že je to Evropa. Když plavu a bolí to, tak si říkám: Ty vole, nemáš se na co šetřit, to je Evropa, to prostě nesmíš!“ líčí Gemov.

Do večerních semifinále postoupili ve svých disciplínách i Tomáš Franta na 100 metrů znak v čase 23,78 sekundy, což je osm setin od jeho osobního rekordu a desetinu od národního rekordu Jana Čejky. Motýlkář Jan Šefl na stovce postoupil výkonem 50,94, pět setin od svého osobního maxima. Dál se nedostal jen Sebastian Luňák, na stovce motýlkem skončil časem 52,74 devětadvacátý.