Kritický Šefl: MS v Emirátech? S plaváním to nemá nic společného

PŘÍMO Z KAZANĚ | V Kazani na evropském šampionátu si plavec Jan Šefl otevřel dveře k výletu do Abú Zabí, kde se za měsíc koná mistrovství světa v krátkém bazénu. Ne, že by se mu tam extrémně chtělo. „S plaváním to nemá vůbec nic společného,“ kritizuje výběr lokality mezinárodní federace FINA.

Máte za sebou závod na 100 metrů motýlek, v němž jste časem 50,46 po dlouhých dvanácti letech překonal rekord Michala Rubáčka, jak si toho ceníte?

„Jak vidíte, tak ten čas úplně dobrý není. Je to český rekord, hezký, ale jsou to tři desetiny do finále na mistrovství Evropy. Furt české rekordy evidentně nestačí, minimálně v mužském motýlkovém plavání se musí posunout o fous výš. S (trenérem) Honzou Kreníkem je naším cílem pokořit hranici padesáti sekund. Kdo jiný, když ne já, kdy jindy, když ne teď.“

Takže za měsíc na mistrovství světa v Abú Zabí?

„No... Asi do toho Abu Dhabi nakonec pojedeme. Mně se tam absolutně nechce. Jednak ten Blízký východ nemám rád. Nemám rád ty země, jak sedí na penězích, a jenom kvůli tomu, že mají peníze, tak jsou schopní tam uspořádat velkou plaveckou soutěž, i mistrovství světa ve fotbale. S plaváním to vůbec nemá nic společného. Já neznám žádného katarského plavce, nebo spojenýho Emiráťana, který by plaval. Ta země absolutně nemá žádnou plaveckou tradici.“

Kvůli tomu byste tam na šampionát nejel?

„Mrzí mě, že se politika FINA ubírá tímhle směrem. Druhá věc je, že kdybych tam jel pro nějaké dvacáté místo, tak bych z toho prostě neměl radost. Takhle je vidět, že nějakou formu máme, a možná by bylo adekvátní tam odcestovat a tu hranici prolomit právě tam. Byť na území Spojených arabských emirátů.“

Závodníci dlouhodobě politiku FINA z různých důvodů kritizují a dokonce prosadili konkurenční projekt International Swimming League, která letos za pár dní vrcholí play off v Eindhovenu. Má liga vliv na účast na zavedených šampionátech?

„Myslím si, že na tomhle mistrovství Evropy ani tak ne, ale že to hodně ovlivní ten krátký svět. Myslím, že tam mezinárodní plavecká liga ukázala Fině, že tímhle směrem může jít. A na Fině by se pánové, papaláši, měli chytnout za nos. Liga je mnohem prestižnější, je to atraktivnější pro diváky. Možná by mělo dojít k nějaké reformě.“

FINA před pár lety proti ustanovení ISL aktivně bojovala, přinutí ji její úspěch se závodníky komunikovat?

„Já o tomhle nikdy kdoví jak nepřemýšlel. Nerad bych se tady pouštěl do velkých spekulací. Já se považuju za béčkového plavce, který ISL nikdy nepoplave. Jsem rád, že jsem zaplaval český rekord. Já vím, kde je moje místo, v tuhle chvíli je to nějaké desáté místo na mistrovství Evropy a jsem s tím v pohodě. Mrzí mě už delší dobu, že ty krátké světy nemají takovou úroveň, jakou by si zasloužily. To je bez debat.“

Proč to tak je?

„Určitě k tomu přispívá, že jsou schopní to dát do takové, v uvozovkách, díry, jakou je Abú Zabí. Můžeme si potom položit otázku, jak je možné, že čtvrtfinále mistrovství Evropy ve fotbale je v Baku. Já nevím o tom, že by Ázerbajdžán alespoň trošku sousedil s Evropou. To je otázka na někoho jiného, ne na mě.“