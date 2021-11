Seemanovou pořád trápí kašel, ale potěšil ji parťák: Skoro jsem brečela

Všechno má svůj čas. Na startu bojů na dvoustovce se kraulerka Barbora Seemanová nenechala vyhecovat a svou rozplavbu si pohlídala v pohodovém čase 1:56,33. Nejrychlejší celkem byla Nizozemka Marrit Steenbergenová, bronzová ze stovky, která o dvě desetiny pokořila hranici minuty a 55 sekund.

„Čekala jsem, že holky nepojedou pod padesát pět. Překvapilo mě, že do toho šly takhle ráno. Ale zase mohly jet spolu. Potřebuju do odpoledne nabrat síly,“ líčila Seemanová.

Šampionát v Kazani ji zastihl ve zdravotním nepohodlí. Během týdne léčila prostydnutí a po závodech ji trápí suchý kašel.

„Bohužel to tak mám asi furt. Tak to je, musím se s tím sžít,“ říká Seemanová. „Určitě to je diskomfort, je to něco, s čím člověk nepočítá, nemůže to ovlivnit. Léčím se, když neplavu, nejde to ze dne na den.“

Radost jí na druhou stranu udělalo představení jejího sparingpartnera Ondřeje Gemova, který v pátek vybojoval ve finále dvoustovky motýlek šesté místo v masivním národním rekordu. Gemov posouvá svou vlastní kariéru, ale zároveň na trénincích tahá i Seemanovou. V létě si kvůli její přípravě na olympiádu prodloužil sezonu.

„Já jsem skoro brečela, to bylo fakt neuvěřitelný. Ještě teď, když o tom mluvím, tak se mi třese hlas. Vím, jak maká, co předvedl, to je prostě neuvěřitelný,“ usmívala se Seemanová.

Do večerních semifinále postoupili také další tři čeští plavci – Matěj Zábojník na 50 metrů prsa (osobní rekord 57,22), Jan Šefl v polohovém závodě na 100 metrů (53,29), kvůli němuž včera vynechal semifinále na padesátce motýlkem, a znakař Tomáš Franta na dvoustovce (1:54,44).

„Sakra, to bylo dlouhý…“ ulevil si Franta v cíli.

V redukované startovní listině semifinále jde dál osmým nejlepším časem a má tak další šanci prolomit své kazaňské finálové prokletí. Zatím byl v Kazani dvakrát devátý, na padesátce mu k finále scházela setina, na stovce devět setin. Franta může navázat na chomutovskou tréninkovou kolegyni Simonu Kubovou, která se na třetí pokus do finále dostala a dnes večer poplave elitní závod na stovku.

„Se Símou máme na kontě tři devátá místa, což není úplně populární. Jí se podařilo se probojovat do finále, což je super. Uvidíme, jestli se odpoledne přidám já,“ říká Franta.