Seemanová kvůli zádům nemůže pořádně dýchat. Konec na MS obrečela

Najisto počítala s kraulařskou padesátkou a přihlášena byla také do závodu na 50 metrů motýlek. „S Bárou jsme se dohodly, že do dalších závodů na mistrovství světa již nenastoupí a poletí zpět do České republiky. Obě jsme rozhodnutí oplakaly. Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard,“ uvedla Škábová ve vyjádření, které ČTK zprostředkoval manažer Seemanové Jan Koukal.

Se zdravotními problémy se Seemanová potýkala i na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Kazani, kde kvůli nachlazení zvažovala odstoupení z dvoustovky, na níž nakonec získala stříbro. Tentokrát ale byla situace vážnější.

„Před mistrovstvím světa jsme řešili problém se zády. Pravděpodobně skříplý nerv, který u Báry omezuje hybnost, ale především působí velké potíže s dýcháním. Doma si dá pauzu, aby vše pořádně doléčila, a teprve poté pojedeme dál,“ popisovala trenérka.

Stav její nejlepší svěřenkyně se od čtvrtka výrazně zhoršil. „Bára se stala téměř nehybnou a na doporučení fyzioterapeutů jsem rozhodla, že na závod nenastoupí. Už před odletem se jí zablokoval nerv v žebrech, celé žebro se jí přetočilo. A myslím, že celý víkend se ji lékaři a fyzioterapeuti snažili dát dohromady, když využívali různá sona, lasery atd. Částečně se jim to podařilo, ale samozřejmě při závodech nemůže brát žádné tvrdé léky a v okamžiku, kdy šla do tvrdé zátěže, tak se ty bolesti začaly vracet a dnes po rozplavání vylezla z bazénu se slzami v očích, že nemůže vůbec zabírat,“ řekla Škábová Radiožurnálu Sport.

Životní sezona ozdobená také evropským titulem v dlouhém bazénu a šestým místem v olympijském finále na 200 metrů volný způsob tak pro Seemanovou končí nešťastně. Na MS nastoupila jen do čtvrteční rozplavby na dvoustovce, kde skončila těsně devátá a do finále nepostoupila. O první českou finálovou účast v Abú Zabí se při jejím výpadku postarala zkušená znakařka Simona Kubová, kterou dnes čeká finále na stovce.