Zhroutil se mi svět. Horská jede dva měsíce po operaci srdce na MS

Vyšla z potemnělé budovy strahovského bazénu do dopoledního sluníčka a usměvavá celá zářila. Je to jen pár týdnů, co Kristýně Horské kvůli arytmii operovali srdce. Do pohody se ale vrátila rychle, a vyhlíží start na mistrovství světa. „Těším se, tréninky jsou čím dál tím lepší. Zrovna ve středu jsem si říkala, že se ve vodě cítím tak dobře, že jsem si v bazénu užívala každý pohyb. Jsem dobře naladěná,“ pochvaluje si.

Srdeční arytmii odhalila koncem dubna zdravotní prohlídka. Předtím jste žádné problémy necítila?

„Právě že ne. Seběhlo se to rychle a nečekaně. Šla jsem normálně na zdravotní prohlídku a zjistili mi, že na srdci je něco, co tam být nemá. Doktoři mi řekli, že pokud nepodstoupím operaci, nevezmou si na triko, že bych dál trénovala. Takže mi zařídili operaci, za čtyři dny jsem ji měla za sebou.“

Jaká byla první myšlenka, když jste se o problému dozvěděla?

„Hrozná… Trošku se mi zhroutil svět. Než mi vysvětlili, že to je, v uvozovkách, kosmetická operace, a že budu moct dál sportovat a plavat, trvalo to čtvrt hodiny. V tu chvíli mě napadlo strašně moc myšlenek: Ježiš, co budu dělat, když nebudu moct plavat? Ale když mi vysvětlili, že jde jenom o to, aby to zkontrolovali, odstranili, co dělá problémy, budu moct dál plavat, a nijak mě to neohrožuje na životě, nebo že bych nemohla dál sportovat, šla jsem do toho.“

3 Tolik českých bazénových plavců bude závodit na MS v Budapešti. Kromě Kristýny Horské ještě znakaři Jan Čejka a Simona Kubová. Loňská evropská šampionka Barbora Seemanová MS vynechává kvůli tréninkovému manku.

Prozradíte průběh operace?

„Musela jsem být při vědomí, dvě a půl hodiny jsem ležela na sále a vyvolávali mi arytmie. Potřebovali, abych s nimi komunikovala, jestli mě to bolí, nebolí, abychom se domlouvali na postupu operace. Laicky mi bylo řečeno, že zdravý člověk tam má jeden proud a já mám dva. Ten jeden museli odstranit, protože to vyvolává arytmii toho srdce.“

Jaké pro vás bylo, když jste se po operaci poprvé dostala do vody?

„Byla jsem strašně šťastná. Být v bazéně je pro mě můj život. Když jsem skočila do vody, na všechno jsem zapomněla a byla jsem strašně nadšená, že můžu zase plavat.“

Byl to rychlý návrat k tréninku?

„Cesta zpátky do bazénu byla docela rychlá, za týden jsem šla do vody, ale s tréninkem jsem musela počkat další týden, protože se mi nejdřív muselo zahojit tříslo. Ale co se týče srdce, mohla jsem naskočit do plné zátěže už týden potom. Výpadek v tréninku nebyl až takový, čtrnáct dní není dlouho. Spíš bylo psychicky náročné skousnout, že mi něco dělali na srdci. Když jsem byla na operaci, vyvolávali mi arytmie, bušení. A když jsem se dostala do zátěže během tréninku, bylo mi strašně nepříjemné, že cítím, jak mi srdce buší. Musela jsem vstřebat to, že je to úplně normální, a že to je úplně v pořádku.“

Takže už jste se s tím sžila?

„Ani si na to nevzpomenu. Bála jsem se, aby mě to dlouho nepronásledovalo. Abych si při závodech neřekla: Ježišmarja, teď mi dělali to srdce, doufám, že to vydrží. Naštěstí to nenastalo. Než jsem začala trénink naplno ve vodě, šla jsem na air bike, byla jsem připojená na EKG, abychom věděli, že srdce je opravdu v pořádku. Ten nález už se tam neukázal, všechno bylo dobré, v bazéně jsem pak byla klidnější.“

Berete v téhle situaci už samotnou účast na mistrovství světa jako malé vítězství?

„Určitě. Jsem vděčná, že to takhle dopadlo, že jsem v pořádku a můžu dělat, co mě baví. Jedu tam za odměnu. Všechno je v pořádku, nečekala jsem to, ale jsem na časech, na kterých jsem, když jsem ve formě.“

V Budapešti poplavete nejdřív dvoustovku polohový závod, pak stovku prsa a nakonec prsařskou dvoustovku. Je to tak správně?

„Vyhovuje mi to, mezi těmi dvoustovkami je pauza. Ta stovka tam je, abych se dostala do rychlosti na prsovou dvoustovku. Jsem ráda, že to zase nemám dva dny za sebou. Nevím, jestli se mi s těmihle problémy povede osobní rekord, ale věřím, že se mu přiblížím. Poslední závod v Praze mě příjemně překvapil. Ukázalo mi to, že jdeme správným směrem, že zrychluju, a že na mistrovství světa by to mohlo být dobré.“

Kristýna Horská na MS v Budapešti