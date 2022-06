Putinův poskok Rylov: Provokoval medailemi, příspěvek jako z Kremlu

Fotka Jevgenije Rylova s jeho dvěma zlatými a jednou bronzovou olympijskou medailí s oznámením jeho nového obchodního partnerství se na Instagramu objevila náhodou zrovna den před startem mistrovství světa.

V ten samý den seděl německý krauler Florian Wellbrock v plovoucím domě na Dunaji, jen pár metrů od Duna Areny, a vyprávěl o svém velkém rivalovi, Ukrajinci Mychajlo Romančukovi.

Dva nejlepší ze závodu na 100 metrů znak na olympiádě v Tokiu budou v dnešním finále na MS v Budapešti chybět. Olympijský šampion Jevgenij Rylov se startu vzdal a následně dostal trest od FINA za návštěvu Putinovy akce v Lužnikách, stříbrný Kliment Kolesnikov doplatil na zákaz startu ruských plavců kvůli válce na Ukrajině.

„Je můj dobrý kamarád. Všichni chápou situaci na Ukrajině, takže jsem ho hned (po vypuknutí války) pozval, aby se mnou trénoval v Německu,“ líčil Wellbrock. „Měli jsme spolu skvělé tréninky, ale viděl jsem, jak těžké pro něj je soustředit se na plavání, protože jeho rodina je stále na Ukrajině.“

Jevgenin Rylov nijak nedává najevo, že by ho osud jeho ukrajinských soupeřů trápil. Zato v březnu navštívil nechvalně známou akci v Lužnikách v den výročí vpádu na Krym. 9. května, který Rusové slaví jako Den vítězství, pak přidal na Instagram příspěvek, který na první pohled vypadá, jako by mu ho připravilo tiskové oddělení Kremlu. Připomínaly se v něm sovětské oběti za druhé světové války.

„Není to snad důvod uctít den, který symbolizuje největší ztráty, které kdy kterákoli země v historii utrpěla? Proto SE NESTYDÍM, že jsem Rus, hrdě nosím svůj vínově červený pas, jsem rád občanem skvělé země. A podporuji svého prezidenta, který miluje svou zemi a nedovolí, aby na naše hranice padly mraky,“ bylo tam napsáno.

U příspěvku navíc dodnes visí fotka, která je symbolem dobytí Berlína Rudou armádou. Pro Rusy je to něco podobného, jako snímek amerických mariňáků zvedajících vlajku na Iwo Jimě. Fotka z Berlína s kulisy vybombardovaného Reichstagu byla ovšem upravena, v originále na zápěstích ruských vojáků nechyběly náramkové hodinky ukradené místním civilistům.

Rylov patřil v posledních letech k hlavním tvářím světového plavání. Na znakařské dvoustovce vyhrál na posledních dvou světových šampionátech, na loňské olympiádě v Tokiu pak získal zlato kromě dvoustovky i na stovce, kde triumfoval před dalším Rusem Klimentem Kolesnikovem.

V Budapešti chybí oba, protože FINA po začátku války na Ukrajině zakázala ruským plavcům start na mezinárodních závodech do konce roku. Je to řešení, které podporuje i prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, který na zahájení plaveckého šampionátu dorazil.

„Myslím, že to je správně, že bohužel tady kolektivní vina být musí. Myslím, že Rylov do toho byl tlačený. Je to hodný člověk, ale měl tu smůlu, že vyhrál dvakrát olympiádu. Byl hlavní tváří, kdo ví, čím mu hrozili, musel se rozhodnout. Z hlediska sportovní kariéry, bohužel pro něj,“ říká znakařka Simona Kubová.

Dnes večer bude každopádně olympijský šampion při finále stovky znak na mistrovství světa chybět.