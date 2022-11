Obavy plavců z MS v Austrálii. Těší se na maniaky, ale... Straší pavouci a hadi

Barbora Seemanová se svou stříbrnou medailí z ME v krátkém bazénu v Rusku • Profimedia.cz

Příjemné očekávání svátku v zemi plaveckých maniaků se pro českou výpravu před MS v krátkém bazénu v Melbourne mísí s obavami. „Já mám z Austrálie respekt. Je to způsobené hlavně zvířaty. I když nebudeme někde v pralese, je tam toho na mě moc, co nemám ráda. Ale strašně se těším. V Austrálii je plavání jedničkový sport,“ říká trenérka Petra Škábová. V Melbourne se představí deset českých plavců, včetně Barbory Seemanové.

Nedávná reprezentační opora Barbora Závadová našla v Austrálii nový život, pro mnoho českých plavců je ale cesta na kontinent tam někde dole na mapě velkým dobrodružstvím.

„Já mám ty hady, pro mě jsou hadi katastrofa. Životní,“ hlásí odpovědná trenérka Petra Škábová.

„Když vidím hada, tak prchám,“ přidává se reprezentantka Kristýna Horská.

„Mně hadi nevadí, ale jsem těžký arachnofobik. Budu na pokoji s Tomášem Frantou, budeme se bát společně. Když tak pavouky zabije. A já hady,“ plánuje motýlkář Ondřej Gemov.

Kromě nebezpečí z džungle se ale výprava bude muset především popasovat s konkurencí na světovém šampionátu v krátkém bazénu, která na ně čeká v polovině prosince v Melbourne. Většina výpravy letí na přípravný kemp do Melbourne v pátek, znakařka Simona Kubová dorazí ze soustředění v Hongkongu.

„Trenérský tým by byl spokojený s osobními rekordy, což téměř pro všechny znamená české rekordy. Rádi bychom měli finálová umístění. Rozhodně máme navíc než na tři,“ věří Škábová.

Národní tým má sice už letos za sebou v dlouhém bazénu mistrovství světa v Budapešti a evropský šampionát v Římě, česká hvězda Barbora Seemanová ale poplave svou první vrcholnou akci roku. V Melbourne se vrátí po těžkém roce, v němž ji brzdily zdravotní problémy a následné tréninkové manko.

„Na mistrovství světa se moc těším. Jsou to pro mě velké závody, po roce vrchol sezony. Přípravu jsem zakončila na mistrovství republiky v Plzni, moc mě to bavilo. Hlavně, že drží zdraví a jsem připravená závodit,“ řekla Seemanová.

Reprezentační opora se na velké akci poprvé představí jako svěřenkyně švýcarského trenéra Luky Gabrila, který na podzim vystřídal Škábovou. Seemanová na podzim v Berlíně zlepšila národní rekord na 400 metrů kraul (4:00,15 minuty) a na své oblíbené dvoustovce volným způsobem je časem 1:53,71 z Plzeňských sprintů desátá ve světových tabulkách. O víkendu se na mistrovství republiky v Plzni rozplavala pěti vítěznými závody.

„Jsem opravdu spokojená, protože máme tři týdny před mistrovství světa, takže jsme se s trenérem dohodli, že závody pojmu tréninkově,” hodnotila Seemanová. „Na mistrovství světa mám cíl dostat se do finále. Dvoustovka je hodně našlapaná. Když se dostanu do finále, bude to po té sezoně velký úspěch.“

Pro znakaře Tomáše Frantu znamenal republikový šampionát test po nedávné zlomenině prostředníčku na pravé noze. Zranění si přivodil začátkem měsíce při závodech Světového poháru v Indianapolis.

„Při tréninku jsem procházel kolem bazénu a zakopl jsem o kovovou konstrukci. Myslel jsem si, že prst vyletěl z kloubní jamky, narovnal jsem ho a dojel jsem trénink. Večer jsem nohu ledoval, druhý den hrála barvami a prst vypadal jak javořický párek,“ popisoval Franta. „Na rentgenu zjistili, že je prst nalomený. Týden od týdne ale cítím, že je noha lepší. Minulý týden jsem začal trénovat plnohodnotně, mistrák to jenom potvrdil.“

Ondřej Gemov na podzim sbíral úspěchy na závodech Světového poháru, v Torontu byl třetí na kraulařské osmistovce, v Indianapolis druhý na patnáctistovce. Na Plzeňských sprintech pak vzal Janu Mickovi národní rekord na 400 metrů kraul (3:40,60).

„Víc je pro mě určitě ta čtyřstovka,“ hodnotil Gemov, který na mistrovství republiky závodil po nemoci a vyhrál svou hlavní disciplínu na 200 metrů motýlek. „Cítil jsem se dost dobře. Energie jsem měl dost. Dojel jsem na doraz, ale nebylo to tak, že by bouchnul laktátoměr.“

Kristýnu Horskou čeká v Melbourne trojboj na 200 metrů polohový závod, 100 a 200 metrů prsa. Po jarní operaci srdce absolvuje letos už třetí vrcholnou akci. Na potíže z červnového MS v Budapešti, kdy ji vyděsilo bušení srdce, už nemyslí.

„Všechno je v pořádku, mistrovství Evrpy nám to potvrdilo. Že se to stalo, je dávno někde za mnou, už o tom ani nevím,“ usmívá se Horská. „Do Austrálie se těším na teplo. Myslím, že tam bude skvělá atmosféra. Pro Austrálii je plavání sport číslo jedna, závody budou tím víc zajímavé.“