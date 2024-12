Legenda Duchková o zlatu, emigraci a fingované smrti: Doma mě vymazali

Narodila jsem se v Praze. S rodiči, sestrou a bratrem jsme bydleli u Karláku a často jsme jezdili na chatu v Černošicích. Naši mě odmalička vedli k pohybu. Od tří let jsem chodila do baletu, ale moc mě to nebavilo. V šesti jsem začala s uměleckou gymnastikou, v osmi jsem zkusila skákat do vody.

K tomu došlo tak, že sestra s bratrem chodili na plavání, a já šla s nimi. Vypadalo to, že mám talent. Ale já jsem chtěla skákat. Maminka mě odvedla k doktorce Čermákové, která trénovala v Tyršově domě. Podívala se na mě a řekla: „Ta je moc mladá, tu nechci.“

Pak vyprávěla, že jsem vypadala tak smutně, až se jí mě zželelo. Byla jsem tam nejmladší, tak brzy se tehdy nezačínalo, všichni byli o čtyři, pět let starší. První roky jsem zároveň dělala i uměleckou gymnastiku, ale pak už na obojí nebyl čas a musela jsem se rozhodnout. Vybrala jsem si skoky do vody.

Všichni skokani mají strach

Skákat jsem začala v roce 1960. První rok jsem chodila na tréninky dvakrát týdně, ke konci roku třikrát a skončilo to dvoufázově – ráno i večer. V zimě jsme trénovali v Tyršáku. Tam bylo metrové prkno. Hodně jsme cvičili v tělocvičně. Později se nám podařilo chodit na Julisku, kde bylo prkno třímetrové.

Ale potom se otevřelo Podolí. Tam byla prkna, věž, vnitřní i venkovní bazén. Do té doby jsem skákala trojku a věž jen v létě, a to jen na Barrandově, což nebylo nejpříjemnější, protože šlo o údolí, do kterého nesvítilo slunce, takže tam byla pěkná zima. A ta věž navíc byla už tehdy na rozpadnutí.

Samozřejmě, že jsem měla strach. Všichni skokani mají strach.