Velký návrat Seemanové: Připomněla jsem si bolest. Jediný cíl splněn

Tvář českého plavání je zpátky v bazénu. Barbora Seemanová čekala až do konce května na první závod předolympijské sezony a v Šamoríně hned na své značkové trati 200 metrů kraul splnila časem 1:57,73 sekundy limit na červencové mistrovství světa ve Fukuoce. „Jsem ráda, že padl limit, to byl jediný cíl,“ radovala se.

Pro Seemanovou byl závod v Šamoríně comebackem do padesátimetrového bazénu, kde před dvěma lety zazářila na kraulařské dvoustovce šestým místem na olympiádě v Tokiu. O většinu minulé sezony ale přišla kvůli sérii zdravotních problémů, od srpna se pak začala připravovat v mezinárodní skupině švýcarského trenéra Luky Gabrila.

„Z dvoustovky mám radost. Byl to vlastně můj první seriózní závod v dlouhém bazénu od olympiády, protože jsem byla minulý rok zraněná. Bylo těžší se mentálně vrátit do závodního módu, ale jsem ráda, že jsem to zvládla na první pokus. Je to super,” pochvaluje se Seemanová.

Svým výkonem si zajistila účast na mistrovství světa, do olympijského standardu jí scházela ještě necelá půlvteřina. Na závodech v Šamoríně se ale olympijské požadavky stejně plnit nemohly. Pro Seemanovou bylo důležité si opět zažít ostrý závod.

„Plavalo se mi krásně, připomněla jsem si bolest, jakou má člověk cítit při dvoustovce a jsem ráda, že padl limit na mistrovství světa. To byl jediný cíl, se kterým jsem sem jela, ten si odvážím, mám radost,” říká Seemanová.

O olympijský limit se chce pokusit na letošním větovém šampionátu ve Fukuoce, který bude jasným vrcholem letošní sezony.

„Když ale padne na dvoustovce dříve, tak se určitě zlobit nebudu. Každopádně teď to byl startovací bod, od kterého se chci odrazit k mému osobnímu rekordu, až trošku odpočinu a vyladím,” dodává Seemanová s připomenutím svého senzačního času 1:55,45 z finále olympiády v Tokiu.