Operace srdce, slepá na jedno oko? Vyděsilo mě to, řekla plavkyně Horská

Krásně se rozvíjející kariéru Kristýnu Horské nejdřív vloni přibrzdila srdeční arytmie, kvůli které musela na operaci. Rychle se vrátila do tréninku, ale na MS v Budapešti zažila před závodem záchvat paniky, když najednou ucítila, jak jí srdce buší. Na mistrovství Evropy v Římě pak zazářila dvěma pátými místy. Letos ale na světový šampionát do Fukuoky vůbec neodletěla z další vážné příčiny.

„Ochabnul jí zrak, přestala vidět na jedno oko. Začalo se řešit, co se děje. Výsledkem je otok na sítnice, volná tekutina v oku,“ vysvětlovala v létě její trenérka Petra Škábová.

Dívka, která dělá svůj talent mezi polohové závody a prsa, se ale i z téhle patálie zotavila a příští týden ji už další vrcholná akce nemine, představí se na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v rumunském Otopeni.

„Co se stalo před mistrovstvím světa v Japonsku, mě docela vyděsilo. Dlouho jsem se s tím srovnávala, zvažovala jsem, jestli se dokážu stoprocentně vrátit do bazénu. Pak se to celé přehouplo,“ líčí Horská. „Hodně jsem pracovala s psychologem, hodně jsem se vracela do těžkých chvil, kterými jsem prošla. Rozhodla jsem si z nich vzít to nejlepší. Po všem zlém, co se stalo, jsem se vrátila na sto procent. Říkala, jsem si, že to zvládnu i teď, a že to překonám. A věřím, že to tak zůstane.“

Už během podzimu se Horská blýskla při Světovém poháru v Budapešti na dlouhém bazénu národním rekordem 2:24,62 minuty. Posunula tak vlastní rekord z olympiády v Tokiu a splnila limit na další světový šampionát, který se koná v únoru v Dauhá.

„V hlavě jsem si to přenastavila. Jdu do toho s jiným přístupem a mnohem větší chutí. Nepoddala jsem se tomu a chci ukázat, co ve mně je. Že je ve mně něco schovaného, co čeká, až to vyleze na povrch. Věřím, že mě nic nezaskočí a vše zlé jsem si vybrala,“ usmívá se Horská.

Příští týden se na mistrovství Evropy v Otopeni představí na 100 a 200 metrů prsa. Odpočívat mezi závody se chystá čtením knížek a taky psaním diplomové práce, kterou chystá na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

„Téma je vliv vrcholového sportu na ztrátu menstruačního cyklu,“ líčí Horská. „Knížky jsou oddychové, v romantickém prostředí, směřované k Vánocům, abych se na závodech na tu vánoční atmosféru naladila.“

ME V KRÁTKÉM BAZÉNU V OTOPENI

Termín: 5. – 10. prosince

Česká nominace: Kristýna Horská (100 a 200 m prsa), Barbora Janíčková (50, 100 a 200 m volný způsob), Daryna Nabojčenko (50 m motýlek, 50 m volný způsob), Barbora Seemanová (100, 200 a 400 m volný způsob, 100 m motýlek), Ondřej Gemov (200 m motýlek, 400 a 800 m volný způsob), Daniel Gracík (50 a 100 m motýlek), Miroslav Knedla (50 a 100 m znak, 100 m polohový závod), Vojtěch Netrh (50, 100 a 200 m prsa), Matěj Zábojník (50, 100 a 200 m prsa). Štafety - 4 x 50

polohový závod ženy: Janíčková, Horská, Nabojčenko, Seemanová, 4 x 50 polohový závod mix: Knedla, Netrh, Nabojčenko, Janíčková.