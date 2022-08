Horská o srdci: Jde o to srovnat si to v hlavě. Trenérka na ni jde tvrdě

Několik měsíců po operaci srdce jde plavkyně Kristýna Horská znovu do boje. V červnu na MS v Budapešti ji zaskočilo bušení v hrudi a během semifinále prsařské dvoustovky ji zachvátila panika. Před evropským šampionátem v Římě doufá, že drsnou zkušenost využije. „Jsem na to připravená, věřím, že se to nebude opakovat,“ říká Horská.

Co se to děje? Trenérka Petra Škábová pod střechou Duna Areny nemohla uvěřit, že Kristýna Horská ve finiši takhle odpadla.

„Koukám na poslední padinu, divila jsem se, co se děje. Ale to jsem ještě nechápala, že ji pak najdu ležet na zemi,“ vzpomíná Škábová.

Na světovém šampionátu v Budapešti závodila Horská necelé dva měsíce po dubnové operaci, která napravila arytmii v jejím srdci. A zrovna před semifinále její oblíbené dvoustovky prsa ji zneklidnilo bušení v hrudi. V závodě se nepříjemného pocitu nezbavila a po něm to na ni všechno padlo.

„Bojovala jsem taky s nemocí a necítila jsem se ani po téhle stránce dobře, spojilo se to s tím,“ vzpomíná Horská. „Psychicky jsem nebyla úplně v pohodě. Teď to beru spíš v pohodě, že jsem si tím prošla, vím, že se to znova nemůže stát. Asi mě to trochu posílilo. Dostalo mě to do hodně nekomfortní zóny. I tak jsem nastoupila a bojovala. Doufám, že mě nic nemůže překvapit.“

Plavkyně Kristýna Horská vystoupila na tiskové konferenci českých reprezentantů před mistrovstvím Evropy v plavání v Římě • Foto ČTK / Deml Ondřej

Ve Škábové má Horská ostrou parťačku, od které nemůže čekat změkčilé ohledy. Trenérka si dala záležet, aby její svěřenkyně už dál nebloudila v prožitém traumatu.

„Jela poprvé závod na krev. Trénujeme tvrdě, ale není to, co předvádí v závodě. Z toho, co se Kristýně přihodilo, jsem byla špatná. Nicméně jsem na ni šla trochu tvrdě. Nelitovala jsem ji, ne doslovně, ale trochu jsem ji profackovala, že se v tom nebudeme babrat,“ líčí Škábová. „Nemá ve mně podporu, že bychom se v tom hňahňali. Od jara udělala obrovský posun, trénovala skvěle. Ví, že může přijít, popovídat si s fyzioterapeutkou. Ale pak to musí vyhodit z hlavy a soustředit se na start.“

Horská je právě ve vrcholné fázi své kariéry. Před rokem se dostala na olympiádu a patří teď k hlavním tvářím českého plavání. Na evropském šampionátu si dělá finálové naděje na dvoustovce prsa, či dvoustovce polohový závod. Musí ale být fit, fyzicky i psychicky. Sama přímý přístup své trenérky oceňuje.

„Je to dobře. Na mistrovství světa jsem to furt chtěla rozebírat. Ještě dva dny po tom, jsem říkala, že mě štve, že se to stalo, že jsem mohla být lepší. Petra přišla: Už toho nech! Neřešme to! Když se v tom budeme furt babrat, bude to horší,“ líčí Horská. „S psychologem jsem si promluvila s odstupem času, když to vyprchalo. Mnohem líp jsem dokázala popsat pocity, co jsem zažila. Něco málo mi poradil. Vždycky je to o tom srovnat si to v hlavě.“

V otevřeném bazénu Foro Italico bude mít Horská i jiné starosti. Bude se muset vyrovnat s předpokládaným velkým vedrem a na znakařském úseku polohového závodu také s nebem nad hlavou bez možnosti orientovat se podle střechy.

Kristýna Horská na MS v Budapešti • Foto Foto: archiv ČSPS / Martin Sidorják

„Občas kroužím i na uzavřeném bazéně, stane se, že člověk ujede na stranu,“ usmívá se Horská.

Škábová bude dohlížet na to, aby se kritický budapešťský moment neopakoval.

„Umím poznat už i na stylu, na různých gestech, jak se Kíťa cítí. Dost věcí přede mnou tají. Říkám jí: Tak to vybal! Moje úloha nebude jí to připomínat, ale obezřetná budu,“ říká Škábová.

Nominace na ME:

Plavání: Kristýna Horská (100 a 200 m prsa, 200 m polohový závod), Simona Kubová (50 a 100 m znak), Jan Čejka (50, 100 a 200 m znak), Tomáš Franta (50, 100 a 200 m znak, 50 m motýlek), Ondřej Gemov (400 m volný způsob, 200 m motýlek), Jan Šefl (50 a 100 m motýlek, 50 m volný způsob), Matěj Zábojník (50, 100 a 200 m prsa).

Dálkové plavání: Alena Benešová (5 a 10 km, týmový závod na 5 km), Lenka Štěrbová (5 a 10 km, týmový závod na 5 km), Tomáš Chocholatý (5 a 10 km, týmový závod na 5 km), Matěj Kozubek (10 a 25 km), Martin Straka (5 a 25 km), Ondřej Zach (5 a 10 km, týmový závod na 5 km).

Synchronizované plavání: (technické a volné sólo, technický a volný duet), Aneta Mrázková (technický a volný duet). Extrémní skoky do vody: Michal Navrátil (věž 27 m).