Prsař Zábojník byl na ME pátý, Seemanová je ve finále dvoustovky

Zábojník při vyvrcholení šampionátu vylepšil pozici ze semifinále, z nějž se kvalifikoval jako osmý. Dohmátl pátý a ve srovnání s minulým šampionátem v Kazani si o dvě příčky polepšil. Z průběhu letošní sezony v krátkém bazénu byl před jejím vrcholem rozpačitý. „Nebudu lhát, určitě jsem to nečekal. Jel jsem sem poměrně do neznáma. Ještě dva týdny zpátky jsem předváděl špatné výkony a vůbec jsem nevěděl, na jaké časy se budu moct dostat,“ svěřil se na svazovém facebooku.

Nakonec si vylepšil sezonní maximum na 2:05,75 minuty. „V průběhu mistrovství Evropy jsem se do toho trošku dostal. Zvolil jsem k celým těm závodům trochu jiný přístup. Finále jsem si šel spíš užít, vůbec jsem se nestresoval. Tajně jsem doufal, že se mi podaří ten čas (ze semifinále) ještě vylepšit a neskončím sedmý, osmý. Povedlo se oboje, takže já jsem určitě spokojený,“ pochvaloval si. K medaili měl daleko, dělily ho od ní více než dvě sekundy.

Největší naděje české výpravy Seemanová v prvním semifinále bojovala o vítězství s Nikolett Padarovou. Sedmnáctileté Maďarce, která vylepšila evropský juniorský rekord na 1:53,51, sice o 54 setin podlehla, ale i druhá příčka jí bez ohledu na výsledek druhého semifinále zajistila postup. „Věděla jsem, že ten postup by měl být celkem v pohodě. A mým cílem bylo dojet do toho druhého místa, abych měla jistou kvalifikaci nehledě na čas. To se mi povedlo, ale pak se mi ani nechtělo s holkami moc závodit,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Vedle Padarové ji stejně jako v rozplavbě předčila ještě Britka Freya Andersonová, jež časem 1:53,10 semifinálovou fázi ovládla. Finále se poplave v neděli.

Skvělý debut na vrcholné seniorské akci prožívá juniorský znakařský šampion Miroslav Knedla. Po finálových umístěních na 50 a 100 metrů znak se prosadil do boje o medaile také v polohovém závodu na 100 metrů, který je jeho doplňkovou disciplínou. V semifinále vylepšil svůj český rekord z rozplavby bezmála o půl sekundy na 52,69 a kvalifikoval se ze sedmé příčky.

Znovu se potvrdilo, že večer plave výrazně lépe než ráno. „Ale snažím se to nějak už učit, tak abych i ráno mohl zaplavat dobré výkony, abych se potom dostal do finále nebo semifinále. Bude to potřeba na olympiádě, protože tam bude ráno náročné se dostat do semifinále,“ doplnil.

Český rekord z rozplavby vylepšila v semifinále na 50 metrů motýlek také další debutantka na velké akci Daryna Nabojčenko. Z národního maxima ubrala dalších sedm setin na 25,73 sekundy, ale na finále jí to nestačilo. Zařadila se na deváté místo se ztrátou sedmi setin na postupovou osmou příčku.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Otopeni (Rumunsko):

Finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Richards 1:41,01, 2. Guy (oba Brit.) 1:41,12, 3. Rapšys (Lit.) 1:41,15

200 m prsa: 1. Corbeau (Niz.) 2:02,41, 2. McKee (Isl.) 2:02,74, 3. Kamminga (Niz.) 2:03,32, ...5. Zábojník (ČR) 2:05,75.

50 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 21,79, 2. Szabó (Maď.) 21,96, 3. Grousset (Fr.) 22,06.

Ženy:

100 m znak: 1. Toussaintová (Niz.) 55,88, 2. Harrisová (Brit.) 56,81, 3. Moluhová (Fr.) 57,10.

100 m mot.: 1. L. Hanssonová (Švéd.) 55,37, 2. Kohlerová (Něm.) 55,50, 3. Ntuntunakiová (Řec.) 55,98.

200 m pol. záv.: 1. Woodová (Brit.) 2:05,58, 2. Bonnetová (Fr.) 2:06,58, 3. Kreundl (Rak.) 2:06,89.

Mix:

4x50 m v. zp.: 1. Británie (Proud, Burras, Hopkinová, Andersonová) 1:27,75, 2. Itálie 1:28,28, 3. Francie 1:28,35.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

100 m pol. záv.: 1. Litchfield (Brit.) 52,16, ...7. Knedla (ČR) 52,69 - český rekord.

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Andersonová (Brit.) 1:53,10, ...3. Seemanová (ČR) 1:54,05, v rozplavbách 35. Janíčková (obě ČR) 2:00,59.

50 m mot.: 1. Juneviková (Švéd.) 25,28, ...9. Nabojčenko (ČR) 25,73 - český rekord.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:

800 m v. zp.: 1. D. Wiffen (Ir.) 7:33,38, ...12. Gemov (ČR) 7:43,99.

50 m prsa: 1. Martineghi (It.) 26,04, ...20. Zábojník 27,28, 25. Netrh (oba ČR) 27,51.