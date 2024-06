Kuriózní zranění. Český plavec musel na operaci, Němec ho kopl do ucha

„Bylo to nešťastné. Stalo se to ve třetím kole na deset kilometrů, kdy mi Němec z ničeho nic udělal prsový kop. Nebyli jsme ani na bójce, takže to vůbec nechápu. Možná se zastavoval, upravoval si brejličky, prostě nešťastný kop do ucha,“ vysvětloval Straka. „Nijak mě to nebolelo. Potom jsem s tím plaval pětku, ale pak jsme si řekli, že by bylo asi lepší ucho zkontrolovat. A nakonec jsem musel i na operaci.“

Straka na únorovém mistrovství světa v Dauhá sedmnáctým místem v závodě na 10 kilometrů vybojoval pro Česko olympijské místo a svaz s ním pro olympiádu počítá do nominace. Na evropském šampionátu skončil na desítce čtyřiadvacátý a na poloviční trati pětadvacátý.

„Lepší pro mě byla asi pětka, i když je těžké hodnotit. Nemůžu asi říct, který závod byl nějak výrazně lepší než ten druhý. Myslím, že za tímto mistrovstvím udělám tlustou čáru a budu se těšit do další přípravy,“ řekl Straka.

Kvůli rekonvalescenci nebude moct startovat na mistrovství republiky na Seči a na Evropském poháru v Barceloně. Věří ale, že olympijskou přípravu zranění neovlivní.

„Nepředpokládám žádné omezení, spíš jenom změnu v plánu,“ uvedl Straka.