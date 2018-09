Synek je v semifinále. Trenér hodil tygra, má se ode mě co učit, směje se skifař

„Agát v předním kole,“ povzdechl si Doleček a ukazoval vypuštěnou duši svého bicyklu, na němž v Plovdivu ze břehu doprovází své závodníky. Stezka pro trenéry vede na veslařském kanálu v Plovdivu pod slušně rozrostlým stromořadím, z kterého padají na zem trny. Doleček už v Plovdivu spadl z kola dvakrát.

„Prý měl defekt a hodil tygra. Stává se. Hlavně, že je celý a nic si nezlámal. Má se ode mě ještě, co učit,“ usmíval se Synek, který během přípravy rád jezdí cyklistické závody na horském kole.

Doleček z pádu vyvázl s odřenou dlaní a krvavým šrámem na levém koleni. Nakonec to byla ale jediná komplikace čtvrtfinálové jízdy. Synek sice v polovině závodu prohrával s Norem Kjetilem Borchem, ale pak ho v klidu předjel.

„První kilometr byl horší než druhý. Jak jsme měli tři dny bez závodů, a vlastně i předtím dva měsíce bez závodů, tak byla dlouhá pauza. Musel jsem se rozjet,“ vysvětloval Synek. „Hlavně to všichni napálili a ze začátku se jelo hodně rychle. Pak tedy i druhý kilák, ale to už se mi jelo dobře. I norský soupeř Kjetil pochopil, že zítra máme semifinále, tak není potřeba se úplně vyždímat. Pět set metrů do cíle byly karty rozdané.“

V pátek čeká Synka klíčový závod šampionátu, v semifinále mu půjde o účast v nedělním boji o medaile. „Semifinále je hrana, tam se to oddělí, je to nejhorší závod,“ říká Synek, který čeká pořádný kalup.

V Plovdivu je totiž rychlá voda a většinou závodníkům fouká povítr do zad. „Voda je teplá, je i hodně měkká, nedělá vůbec žádné fleky. V tvrdé vodě je vápenec, který pak zaschne. Tady, i když se loď neutře, není loď vůbec flekatá. Když foukne, je to rychlé,“ vysvětluje Synek.

Do semifinále postoupili všichni hlavní favorité v čele s Novozélanďanem Robbie Mansonem a Němcem Oliverem Zeidlerem, kteří Synka porazili na posledním závodě Světového poháru v Lucernu. „Bude to závod se vším všudy. Jsem rád, že jsem se nějak rozjel a snad to bude zítra ještě lepší,“ doufá Synek.