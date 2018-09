Veslařům se na MS daří. Synek i Podrazil s Helešicem postoupili do semifinále

O účast ve finále dnes neúspěšně bojovali Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na dvojskifu lehkých vah a čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller. Čtyřka "bez" byla v semifinále pátá, Vraštil se Šimánkem šestí.

Synek i Podrazil s Helešicem měli své druhé jízdy na MS absolvovat již ve středu, Mezinárodní veslařská federace však kvůli nepřízni počasí odpolední část programu přesunula na dnešek.

Letošní vítězové Světového poháru Podrazil s Helešicem sice nestačili na kanadskou a novozélandskou dvojici, postup do semifinále však bezpečně kontrolovali.

"Dalo by se říct, že jezdíme tak, že tři jdou dál, my jsme třetí, nemusíme to hnát dál. Dva a půl dne jsme tu stáli, takže se dá říct, že jsme jeli první závod a ten se vždycky jezdí špatně. Myslím si ale, že to bylo lepší než rozjížďka," řekl Helešic.

S ohledem na průběh závodu se svým parťákem stihli i pošetřit síly. "Podvědomě asi jo, ale asi o tom moc nevíme. Uteklo nám to druhou pětistovku. Třetí pětistovku, která bývá naší nejslabší, jsme dotáhli Novozélanďany na půl loďky, co jsem si všimnul. Pak nebylo kam hnát, bylo vidět, že další tři lodě jsou vzadu a nemají šance nás dojet," dodal Helešic.

Synek byl v první polovině trati druhý za Kjetilem Borchem z Norska, pak ho ale předjel a vyhrál s náskokem více než dvou sekund. "První kilometr byl horší než druhý. Jak jsme dva měsíce nezávodili a i tady jsme byli tři dny bez startu, tak byla pauza dlouhá. Musel jsem se rozjet," řekl Synek.

Ve druhé polovině trati se již cítil dobře. "Jsem rád, že jsem se nějak rozjel a snad to bude v pátek ještě lepší. Teď nás čeká nejhorší závod, semifinále je hrana. Tam se to oddělí," uvedl pětatřicetiletý skifař. V závěru čtvrtfinále i šetřil síly. "Posledních 250 metrů už nebylo kam pospíchat. I norský soupeř Kjetil pochopil, že zítra máme semifinále, tak není potřeba se úplně vyždímat. Karty byly rozdané 500 metrů do cíle," uvedl Synek.

Vraštil se Šimánkem ve středu v náročných podmínkách vyhráli čtvrtfinále, dnes již tak úspěšní nebyli. Krátce po startu se drželi na postupovém třetím místě, ale pak klesli a až do cíle marně bojovali s ukrajinskou dvojicí o páté místo.

"Kdybychom postoupili do finále A, byl by to hezčí výsledek, ale k tomu bylo dnes hodně daleko. Dělali jsme, co jsme mohli a myslím si, že se nemusíme stydět. Byl to těžký závod, ale takový je sport. Teď se budeme snažit vyhrát finále B," řekl Vraštil.

Čtyřka bez kormidelníka skvěle odstartovala a chvíli vedla. Na kilometru byli svěřenci trenéra Petra Blechy ještě třetí, ale ve druhé části závodu klesli na páté místo.

"Chtěl jsem, aby na začátku závodu jeli tak, aby stačili nejlepšímu, co ve světě je, a to jsou Italové. To se do 1400 metrů podařilo, takže jsem byl spokojený. To, že kluci nepostoupí, jsem věděl, protože po dvou měsících tréninku se nedají dělat zázraky. Dokázali ale, že jsou schopni bojovat s nejlepšími," řekl Blecha.