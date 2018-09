Synkovi parťáci už nechtějí být béčka. Podrazil s Helešicem sní o finále

Vítězové Světového poháru. Podrazil s Helešicem přijeli na mistrovství světa se značkou na svých ramenou. V Bělehradě, Linci i Lucernu byli na stupních vítězů. Jenže jarní soutěžení na okruhu Světového poháru je jen předehrou pro to hlavní.

„Mistrovství světa je úplně jiný závod než Světový pohár,“ říká Helešic.

Právě teď je ale okamžik, kdy můžou nadějní borci ukázat, že už dorostli. „Doteď jsme jezdili rozhraní finále A a B, teď na instagramu a na sociálních sítích už se s námi počítá. Na to se hezky kouká,“ líčí Podrazil.

Mladíci se před třemi lety zařadili do tréninkové skupiny kouče Milana Dolečka a na trénincích prohání skifařského šampiona Synka. Na olympiádě v Riu vyhráli B finále, vloni na mistrovství světa v Sarasotě v něm byli druzí. Ale chtějí výš, proto pro tuto sezonu udělali významné změny.

„Po loňsku, kdy jsme byli osmí, jsem si říkal: Už mě nebaví jezdit finále B. Na podzim jsme jezdili na skifech, to byl impuls, abych k tomu přistupoval trochu jinak. Trošku jsme se zocelili,“ líčí Podrazil.

Na jaře se pak borci protočili v lodi. Podrazil si splnil svůj sen a posunul se z háčku na veslovoda. Loď tak získala nový drajv, protože Podrazil šel výkonnostně nahoru, o čem přesvědčil zimním triumfem na premiérovém MS ve veslování na trenažéru. A i Helešicovi to na háčku sedí.

„Natrénováno máme asi nejvíc, co jsme kdy společně měli. Jakub si píše záznamy, měří na hodinkách kilometry i čas,“ vysvětluje Helešic. „Já jezdím na pocit, musím být přesvědčený, že na to máme. Zamysleli jsem se na stravou, co jíme, hlídáme si, abychom netahali nějaký gram navíc. Když má někdo kilo, dvě navíc, v lodi je to znát, hůř se dýchá. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně.“

Na šampionátu zatím všechno jde podle plánu. Ve čtvrtečním čtvrtfinále si česká posádka v klidu udržela třetí místo za favorizovanými dvojkami Kanady a Nového Zélandu. Postup byl odměnou za předchozí dlouhé čekání, které po rozjížďce prodloužilo středeční odložení části programu kvůli silnému větru.

„Dva a půl dne jsme tu stáli, leželi v posteli, takže se dá říct, že jsme jeli první závod, ten se vždycky jezdí špatně. Zase jsme se rozjeli, myslím, že to bylo lepší než rozjížďka, trochu víc jsme se přitáhli, zmáčkli, ale pořád tam je mezera,“ říká Helešic. „Doufám, že ještě přitlačíme, dostaneme se mezi ty tři lodě do finále A.“

Ve čtvrtečním programu kromě dvojky bez kormidelníka postoupil do semifinále i skifař Ondřej Synek. Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek skončil v semifinálové jízdě šestý, čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller byla pátá, obě lodě čeká finále B.