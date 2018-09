Lusk a náraz do zdi. Veslaři mezi elitu neprošli, Podrazil zdravotně nevydržel

Přes polovinu závodu zdárně letěli k cíli. Bum! Najednou odpadli, jako když rytíř Jedi vyčerpá příliš mnoho Síly.

„Takové zklamání pro Podrazila s Helešicem!“ vyřvával do megafonu moderátor na plovdivském kanálu.

„Do sedmsetpadesátky to bylo hodně nadějné, pak se něco stalo. Asi jsme narazili do zdi, nevím, nechápu,“ vzdychal v cíli háček posádky Lukáš Helešic. „Něco není asi zdravotně dobře u Kuby, co jsme si řekli pár slov po závodě. Protože se mu jelo výborně, mělo to všechno, šťávu i rytmus, bylo to na postup. Byli jsme vepředu čtyři dvojky, pak najednou lusk a zastavili jsme.“

Podrazil byl v cíli viditelně vyčerpaný. Když vylezl z lodi, znaveně si sedl u zeleného plotu na vzdáleném konci loděnice.

Je zjevné, že šestadvacetiletý mistr světa v jízdě na trenažeru, který se letos posunul ze zadní části lodi na pozici veslovoda a svou energií pomohl posádce k triumfu ve Světovém poháru, v Plovdivu není fit. Už v cíli čtvrtečního čtvrtfinále se zhroutil do lodi a dlouho boj vydýchával.

„Už včera mi říkal, že se mu nejede dobře. Po závodě nestačil s dechem, klepaly se mu ruce, byl vyšťavenej, slabej. Říkal, že to není ono, nejede se mu dobře,“ líčil Helešic. „Přitom za sebe můžu říct, že po fyzické stránce se cítím skvěle, po včerejším závodě bych mohl jet dál. Líp jsem se za celé veslování necítil. Ale jsme tam dva a chce to od obou stoprocentní výkon, jinak je těžké se rvát s někým, kdo je na tom stoprocentně zdravotně dobře.“

Podrazil měl starosti před třemi lety, kdy u něj lékaři odhalili problémy se srdcem. Musel si dát čtvrt roku pauzu a přišel o MS 2015, při kterém ho v lodi nahradil Jan Lapáček. V olympijské sezoně se ale do lodi vrátil a výkonnostně šel stále nahoru. Těsně před odletem na mistrovství světa do Plovdivu ho ale zdraví zase zradilo.

„Na soustředění na Slapech se neskutečně rozkašlal. Zničehonic, nebyl to obyčejný kašel, něco takového jsem neviděl,“ popisuje Helešic. „Jakub byl před týdnem na odběru krve u pana doktora Strnada, bohužel na výsledky se čeká dva týdny. Až se vrátíme z mistrovství světa, snad se dozvíme něco víc a snad to nebude závažné…“

Navzdory nezdaru má ale posádka za sebou nadějnou sezonu. Borci letos naznačili, že pokud budou oba fit, mohli by být dalším českým trumfem směrem k olympiádě v Tokiu.

„Musíme se naučít závodit nejen na jaře, ale i skoro na podzim. Sýňa semifinále vyhrál, tak se máme od koho učit. Musíme se dívat pořád dopředu,“ říká Helešic.

Sám Synek letošní zlepšení svých tréninkových parťáků pocítil.

„Letos se přes zimu strašně moc zlepšili, i mně to pomohlo, protože jsme každý trénink na sebe na trenažeru závodili, v posilovně jsme se hecovali,“ řekl Synek. „Je to o tom to nepodcenit. Kluci vyhráli Světový pohár, jezdili celou sezonu dobře, ale mistrovství světa je úplně jiný závod. Když vyhraješ Světový pohár, znamená to, že se možná můžeš podívat do finále. Je to těžké. Musí se učit.“

Svou finálovou šanci neproměnil ani dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová. Ve svém semifinále dlouho vedly, 250 metrů před cílem ale boj o postupová místa prohrály.

„Doufala jsem, že to klapne, rozjely jsme to fakt dobře. Bylo to strašně srovnané a ještě víc se to srovnalo v cíli a pro nás to nemělo dobrý konec,“ povzdechla si Fleissnerová.