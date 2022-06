Červenobílá síla na Vltavě. Slavia podruhé za sebou ovládla Primátorky

Jakub Paroulek si na Primátorský štít sáhnul z obou veslařských břehů. V minulosti třikrát vyhrál v neporazitelných posádkách dominantní Dukly. Tentokrát si, ač odchovanec konkurenčního Blesku, sednul do lodi s mladými borci ze Slavie a v Primátorkách si užil vítězství i v lodi civilního kubu.

„Jako každý rok je to těžké. Přidal jsem se k mladším klukům ze Slavie, jsem zase nejstarší závodník,“ usmíval se Paroulek.

Někdejší reprezentant v nepárových disciplínách, dvojce nebo čtyřce bez kormidelníka, posílil slávistické šampiony z minulého ročníku. Z lodi loňských vítězů ale zbyli v lodi jen tři borci a kormidelnice Martina Součková. Aktivní veslaři z Dukly se letos soustředí na reprezentační sezonu a v osmiveslicích chyběli.

„S Duklou to bylo vždycky dobré, to byla prakticky celá reprezentace. S klukama ze Slavie to bylo o dost bojovnější. Na Slavii jsou mladí kluci, je to o týmovosti. Tady jsou kluci, kteří trénují jednou, dvakrát týdně, je to supr,“ hodnotil Paroulek, který Primátorky vyhrál s Duklou v letech 2014, 2015 a 2017.

Dukla naposledy ovládla Primátorky v roce 2019, o rok později její loď nestartovala kvůli covidu, vloni se její závodníci rozdělili do posádek svých mateřských klubů. Primátorky jedou novou éru, v níž místo neporazitelného reprezentačního klubu závodí proti sobě lodě civilních klubů. Slavia tentokrát o loď porazila společenství Břeclavi a Hamru.

„Já si myslím, že to je dobře. Ročníky předtím byly o tom, že zvítězí Dukla, buď párová, nebo nepárová. Teď je to o těch klubech. Starší závodníci ukážou mladším to svoje gró, myslím, že veslování tím půjde nahoru. Zase ale na startovní listině nebudou lepší jména,“ říká Paroulek.

Pro nové slávistické dresy od módní návrhářky a veslařské srdcařky Zuzany Bahulové přinesla další prestižní vítězství reprezentační skifařka Lenka Antošová, která vyhrála závod o Stuhu Podolí. Ve slavné zatáčce pod Vyšehradem měla ale co dělat, aby se udržela na trati.

„Bývají vlny, do toho ještě trochu foukne. Trefit se do té zatáčky a udržet se na skifu je pro mě docela těžké. Taky jsem v dráze pěkně kličkovala. Dneska byly opravdu vlny skoro celou dráhu,“ líčila Antošová.

Zatáčka pod Vyšehradem je unikát Primátorek, který z blízkého železničního mostu sledují davy diváků. Jak si tam poradit?

„Já si vždycky chytnu na startu nějaký bod v krajině, snažím se ho držet. Jak fouká vítr a hodně chodí vlny, tak vás to vychýlí, a i když držíte topol tam v dálce, tak před zatáčkou zjistíte, že jste jinde, než potřebujete být,“ vysvětlovala Antošová. „Takže jsem se před zatáčkou musela trošku do dráhy vracet. Jak byly vlny od člunů, už ten skif neovládáte, to už jsem tam vyloženě kličkovala zprava doleva…“

Ženské osmy ovládla společná posádka Blesku a Hamru, kde seděly sestry Eliška a Barbora Podrazilovy z reprezentační párové čtyřky. Vyhrály tak sázku s parťačkami a dostanou na víkend sponzorský lexus.

„Samozřejmě se s holkama svezeme navzájem. Říkaly jsme si, že až budeme mít po sezoně, tak pojedeme společně někam na výlet,“ usmívala se Eliška Podrazilová.

Vítězem Jarního skulérského závodu Rösslera-Ořovského je Ital s českými kořeny Patrick Rocek.

„Bylo to neskutečný, moc hezký. Je tady spousta lidí, je to nejlepší závod, co ve světě je,“ rozplýval se.

Primátorky, 109. ročník veslařské regaty:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Rocek (It.) 7:17,4, 2. Hellebrand (Bohemians Praha) 7:27,8, 3. Viktora (Hamr) 7:31,1.

Osma: 1. Slavia Praha (Řimák, Touš, Paroulek, Kulhánek, Tichý, Baldinus, Zobal, Chlebovský, korm. Součková) 5:49,6, 2. Hamr/Břeclav (Pospíšil, Dědek, Šimkovský, Cabal, Běhan, Pfeifer, Baranivskyj, Kapa, korm. Šumanová) 5:52,7, 3. ČVK Praha (Pinc, Vakoč, Ložek, Šmolík, Růžička, Oppitz, Humpolec, Helešic, korm. Perglerová) 5:59,2.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Antošová (Slavia) 7:58,2, 2. Nedělová (Břeclav) 8:05,0, 3. Heranová (ČVK Praha) 8:13,3.

Osma: 1. Hamr/Blesk (E. Podrazilová, B. Podrazilová, Hartmanová, Mašínová, Šantrůčková, Zámostrná, Solařová, Hajnovičová, korm. Matoušová) 6:36,8, 2. Slavia (Valsová, A. Žabová, Nečasová, Hanková, Zavadilová, Berthet, Jurková, L. Žabová, korm. Motlová) 6:46,2, 3. LS Brno/Bohemians (Levíčková, Hoplíčková, Přikrylová, Prokešová, Burešová, Svobodová, Konopová, Kubátová, korm. Knorr) 6:59,4.