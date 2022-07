Slavný Lucern a Češi: Finále a obstřely. Zatím vše funguje, chválil Synek

Sám na romantickém jezeře Rotsee šestkrát vyhrál, v důležité zkoušce před zářijovým světovým šampionátem v Račicích je ale Ondřej Synek rád, když mladý reprezentační tým bojuje s elitou na hraně finále.

„Všechny posádky se dostaly do semifinále, nikdo není ve finále C, což je super,“ hodnotí Synek. „Až na lehký dvojskif a Lenku Antošovou máme relativně mladý tým. Musí se učit, závodit. Jednou to na finále vyjde, podruhé ne. Ale to jsou ty zkušenosti, které je pak můžou posunout dopředu.“

V Lucernu se mezi nejlepší šestku dostala dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Radka Novotníková, která zopakovala finálovou účast z prvního závodu SP v Bělehradě.

„Podle času jsme si věřily, že by to tak mohlo vypadat, nakonec to dopadlo dobře,“ radovala se Novotníková. „Ve finále bychom chtěly bojovat o čtvrté místo. Uvidíme, kolik nám zbylo sil.“

Z dalších lodí měl do finále nejblíže lehký dvojskif Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek. Loni čtvrté posádce z olympijských her a letos třetí na Světovém poháru v Bělehradě scházelo v přímém boji s Poláky na postup 35 setin sekundy. Dvojici přitom trápila viróza.

„Nechceme se na to vymlouvat. Snažili jsme se jet co nejlíp, nevyšlo to o tři desetiny. Je lepší jezdit na závody zdraví než nemocní. Ale i ve stavu, v jakém jsme sem přijeli, jsme podali maximální výkon,“ hodnotil Vraštil.

Čeští veslaři na Světovém poháru v Lucernu • Foto ČVS - Detlef Seyb

„My tady nejsme úplně stoprocentní a za ne stoprocentní výkony se v Lucernu finále nedává. Jeli jsme, co jsme mohli, škoda toho konce, byl tam kousek. Doufám, že příště už budeme vepředu,“ řekl Šimánek.

Až v samotném závěru semifinálové jízdy přišla o postup do hlavního finále skifařka Lenka Antošová, která má za sebou letos finálové účasti v Bělehradě i Poznani. Tentokrát musí do finále B.

„Mrzí mě, že neklaplo to áčko, ale dala jsem do toho všechno. Říkali jsme s trenérem, že mám nejmenší odstup ze špičky za všechny Světové poháry, akorát to teď skončí tím béčkem. Budu se snažit zabojovat, závod vyhrát, abych si trošku zlepšila náladu,“ plánovala Antošová. „Pořád se trošičku hledám, ale ten vývoj tam pořád je. Doufám, že to ještě zlepšíme a zaměříme se na druhou polovinu závodu, aby to nedopadlo jako v sobotu.“

O jediné místo uniklo finále A taky skifařce lehkých vah Kristýně Neuhortové, párové čtyřce ve složení Filip Zima, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma a Jan Fleissner i čtyřce bez kormidelníka Adam Kapa, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj, Jakub Kyncl. Finále B pojede i dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch.

Neuhortová své B finále suverénně vyhrála a celkově tak skončila sedmá. Dalších šest českých posádek se představí v nedělním programu závěrečného dne prestižní regaty.

„Neděle v Lucernu, to je dobrý,“ odtušil Luboš Ondráček, trenér noncoxu.

Český tým čeká za měsíc start na evropském šampionátu v Mnichově, hlavním cílem zůstává zářijové mistrovství světa v Račicích. „Sami vidí, že sice malé, ale postupné krůčky dělají. Moje úloha je podpořit je a vytvořit jim podmínky, aby měli co nejlepší přípravu. Troufnu si říct, že to zatím funguje. A snad to bude fungovat i do budoucna,“ říká Synek.