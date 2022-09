Smutek zlaté veslařky před MS: Fenka má Instagram, do Račic ale nemůže

Pět let staré zlaté vzpomínky posilují skifařku Lenku Antošovou před mistrovstvím světa, které v neděli po 29 letech odstartuje v Račicích. V roce 2017 tady senzačně slavila titul mistryně Evropy na dvojskifu. Jediný kaz tehdy byl, že nemohla vzít svou oblíbenou fenku Phoebe na vyhlášení. A tentokrát má pes do Račic rovnou vstup zapovězen.

Byla to tehdy velká senzace. Od Ondřeje Synka se zlatá medaile čekala, ale Lenku Antošovou a Kristýnu Fleissnerovou před pěti lety na ME v Račicích překvapivě dotlačila do cíle bouřlivá podpora nadšeného publika. Medaile pak dívkám předávala Antošové sestra Jitka. K dokonalosti na stupních scházel jen pes, fenka münsterlandského Phoebe kouče Josefa Lukše.

„To je narozeninový dárek ke čtyřicátinám našeho trenéra. My jsme mu ho jako lidi ze Slavie složili a dali jsme mu dárek, protože je velký milovník psů. Měly jsme jí všude s sebou. Věříme, že nám pomohla,“ usmívala se tehdy Fleissnerová.

Na rozzářené tváři Lenky Antošové se ale tenkrát na chvilku mihlo zklamání, když přísný funkcionář mezinárodní federace odmítl její rozverný nápad vzít s sebou Phoebe na stupně.

Fenka se od té doby stala maskotem veslařské Slavie. Trenér Lukš jí vozil po světě na všechna soustředění, fenka má dokonce i svůj vlastní účet na Instagramu.

„Odjela se mnou skoro každý trénink na člunu s trenérem,“ usmívá se Antošová. „V Račicích asi nebude, protože jsem dostala upozornění, že tam budou mít pejsci vstup zakázán, a že to platí pro všechny pejsky…“

Antošová si bude muset v Račicích poradit i bez své dlouholeté parťačky Fleissnerové, která si dala mateřskou pauzu. Antošová tak pojede na skifu, kde v posledním desetiletí zářila Mirka Topinková Knapková. A doufá, že jí znovu pomůže podpora nadšených českých tribun. Jako před pěti lety.

„Bylo to hrozně krásné. Fanoušci vytvořili neskutečnou atmosféru. Tím, že jsme vyhrály, bylo to koncentrovanější. Ráda na to vzpomínám,“ líčí Antošová. „Když jsme jely na start, najednou mi prošlo hlavou, že vyhrajeme. Nepochybovala jsem o tom, i když jsme v tom závodě vůbec nebyly favoritky. Vzpomínám si, že holčina, co nás držela na startovním bloku, nám popřála hodně štěstí. Mě to povzbudilo, že jsem řekla: Tak to bude dobrý. Když jsme projížděly kolem tribuny, úplně to burácelo, protože jsme šly na první místo. Nikdy jsem to nezažila. Doufám, že se to podaří zopakovat.“

V omlazeném českém týmu kromě Topinkové Knapkové schází taky další velký šampion Ondřej Synek, jenž už působí jako svazový sportovní ředitel. Antošová je jednou z mála reálných nadějí na velké finále.

V sezoně se zatím do elitního závodu dostala dvakrát, při Světového poháru v Bělehradě byla pátá, v Poznani šestá. V Lucernu a na ME v Mnichově bojovala na špičce B finále.

„Hlavní cíl je závodit, abych si odvezla dobrý pocit, abych byla spokojená. Cítím se dobře, na mistrovství Evropy jsem byla trošku nemocná. Uzdravila jsem se. Konkrétní cíle si nekladu, ani o nich nemluvím,“ říká Antošovová.

Do Račic se přesouvá ve čtvrtek, v neděli jí program na šampionátu začíná rozjížďkou, finále se jede příští neděli.