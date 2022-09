Pohádka hasiče a „sekretářky“ Synka. Veslařští amatéři získali nečekaný bronz

Na startu bylo jen tolik lodí, že všechny mohly rovnou do finále. Dvojka bez kormidelníka lehkých vah je veslařském světě někde na okraji mléčné dráhy, medaile z MS se za ní ale rozdávají. A v Račicích urvali bronz dva amatérští srdcaři, hasič Milan Viktora a Jiří Kopáč, sekretář veslařské Dukly. „Jsou to ryzí amatéři, ale jsou to velcí veslaři,“ chválil legendární Václav Chalupa.

Veslo se zadrhlo o hladinu. Viktorův krab, jak veslaři takovéhle nehodě říkají, sebral české dvojce stříbro jen těsně před cílem. Ale bronz jim zůstal jako odměna za neobvyklé dobrodružství. „Jak se teď cítíme? Jako v sedmém nebi! Tak se to říká, když se člověku splní sen a tohle byl pro mě hodně velký sen,“ radoval se čtyřicetiletý Kopáč s medailí na krku. „Je bronzová, ale pro nás je v podstatě zlatá. Je to třešínka na dortu.“

Milan Viktora běžel ještě minulý týden při hasičských závodech po schodech do bratislavské administrativní budovy Incheba. Dvojnásobný olympionik Jiří Kopáč pracuje na Dukle jako tajemník veslařského bosse Ondřeje Synka a na svazu pomáhá s projektem talentované mládeže. „Hasič a sekretářka,“ usmívá se Synek.

Dva borci s láskou k veslování v srdci už své vážné sportovní kariéry dávno ukončili, s vyhlídkou světového šampionátu v Račicích ale znovu sedli do závodní lodi. Dvojka bez kormidelníka lehkých vah je disciplínou na úbytě, protože je mimo olympijský program. Jenže dřinu si žádá stejně jako každá jiná.

„Nejsem profesionální sportovec. U vody jsem slyšel, že netrénujeme, že se na tom vozíme. To bych chtěl uvést na pravou míru,“ vysvětluje Kopáč. „Já jsem loni naběhal asi 2500 kilometrů a trénovali jsme každý den. Milan chodí v práci na trenažer, do posilovny, to samé já. Motivace u nás byla jasná, šli jsme si za tím.“

Viktora skončil s profesionální kariérou před čtyřmi lety. Kopáč se s lehkým noncoxem dostal na dvě olympiády, ale vysněná medaile na mistrovství světa mu unikala. Končil po MS 2019, kdy s Janem Hájkem na lehké dvojce bez kormidelníka vyhráli rozjížďku, ale finále pokazili. „Můj konec byl sladkohořký, člověk to má furt v hlavě,“ líčil Kopáč.

Letos na jaře si ale zajel české kontrolky a mezi lehkovážníky skončil třetí, hned za Miroslavem Vraštilem a Jiřím Šimánkem, kteří jsou současnými tvářemi českého veslování. Domluvil se s Viktorou a šli do toho.

„Mám na pokoji ručník od babičky z roku 1993, kdy tady bylo poslední mistrovství světa. Nosím tu myšlenku hrozně dlouho. Všechno to klaplo, jsem za to vděčný,“ radoval se Kopáč. Spolu s Viktorou si tak připomněli medailový zážitek z mistrovství Evropy 2017, kdy v Račicích získali bronz na lehkém noncoxu.

Světový šampionát v Račicích vrcholí o víkendu a českým hitem je finále lehkého dvojskifu, v němž mají Vraštil s Šimánkem šanci vybojovat pro Česko po čtyřech letech medaili z olympijské disciplíny.

„Nechci to zakřiknout, ale vidí to všichni, jak jsou připravení. Míra je tak pevný v hlavě, že ten to tam má jasně. Přeju si, ať si to diváci užijí, může to být velké!“ těší se Kopáč.

Už dvě medaile z vrcholných závodů v Račicích mají Jiří Kopáč a Milan Viktora. V roce 2017 tady získali na ME bronz v lehké čtyřce bez kormidelníka.

ČEŠI NA MS

SOBOTA

11:48: Dvojka bez kormidelníka (Pavlína Flamíková, Radka Novotníková) – finále B

14:23: Dvojskif lehkých vah (Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek) – finále A

NEDĚLE

12:20: skif žen (Lenka Antošová) finále B

12:28: dvojskif (Jakub Podrazil, Jan Cincibuch) finále B

12:44: Osma (Daniel Nosek, Václav Baldrián, Marek Diblík, Štěpán Keller,Jan Čížek, Martin Ježek, Jan Chlebovský, Matouš Dočekal, kormidelnice Barbora Zelenková) – finále B